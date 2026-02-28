3 harfli finansal market şirketi iflas etti: Kredi piyasasını sarstı

Dünya genelinde borç batağına dayanamayan pek çok şirket iflas bayrağını tek tek çekmeye başladı. İngiltere’de yer alan Market Financial Solutions Ltd 2 milyar sterlinden (2,7 milyar dolar) fazla kredi sağlaması ile bölgede dikkat çekiyordu. Şirket, mali usulsüzlük öne sürülmesi nedeniyle iflas etti.