28 Şubat 2026 Cumartesi
3 harfli finansal market şirketi iflas etti: Kredi piyasasını sarstı

3 harfli finansal market şirketi iflas etti: Kredi piyasasını sarstı

İngiltere merkezli özel kredi ve köprü finansmanı alanlarında faaliyet gösteren İngiliz ipotek şirketi Market Financial Solutions Ltd(MFS), resmen iflas etti. Şirketin iflası sonrası kredi piyasaları da sarsıldı.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Dünya genelinde borç batağına dayanamayan pek çok şirket iflas bayrağını tek tek çekmeye başladı. İngiltere’de yer alan Market Financial Solutions Ltd 2 milyar sterlinden (2,7 milyar dolar) fazla kredi sağlaması ile bölgede dikkat çekiyordu. Şirket, mali usulsüzlük öne sürülmesi nedeniyle iflas etti.

İngiltere merkezli, özel kredi ve köprü finansmanı alanlarında uzmanlaşmış bir finansal çözüm sağlayıcısı olarak şirket biliniyor. Kullanıcıya özelleştirilmiş köprü kredileri ve kiraya verme amaçlı konut mortgages'ları sağlıyordu.

Davayı değerlendiren yargıç, dolandırıcılık ve varlıkların çifte rehin gösterilmesi suçlamalarını yöneltti. Barclays ve Apollo Global Management Inc’in (NYSE:APO) yapılandırılmış kredi kolu Atlas, konuya yakın kaynaklara göre yüz milyonlarca dolar borç sağladı.

Bloomberg’de yer alan haberde ise bu bilgilerin kaynaklardan elde edildiği aktarıldı. Ek olarak Banco Santander SA (BME:SAN) ve Castlelake LP de battı İngiliz firmaya maruz kalan borç verenler arasında yer alıyordu. MFS çarşamba günü İngiltere’nin iflas işlemlerine resmen girdi.

Bu çöküş, kredi piyasalarındaki gevşek kredi standartlarına ilişkin endişelerini yükseltebilir. Önceki yıl ABD’li otomotiv parça tedarikçisi First Brands Group ve subprime otomobil kredi kuruluşu Tricolor Holdings’in iflasları Wall Street’i etkilemişti.

