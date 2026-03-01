İsrail ve ABD’nin İran’a saldırılarının başladığı gün Misab kasabasında bir kız ilkokuluna saldırı düzenlenmişti. Saldırılarda aralarında kız çocuklarının da olduğu en az 200 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İran'ın Tasnim ve Fars haber ajanslarına göre, kurbanların yaşları 7 ile 12 arasındaydı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, saldırının cevapsız kalmayacağının altını çizerek sert tepki göstermişti.

İsrail’den gelen açıklamada ise okul saldırısından ‘haberlerinin olmadığı’ iddia edildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada "Şu anda orada bir İsrail veya Amerikan saldırısından haberdar değiliz. Son derece hassas bir şekilde hareket ediyoruz" dedi.

Öte yandan İsrail Ordusu, İran'ın "onlarca karadan karaya füze" üretimi yaptığını savundu ve 2025 Haziran ayındaki savaşta İran füze stoğunun yarısının yok edildiğini öne sürdü.