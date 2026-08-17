Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA’da yer alan bilgilere göre, İsrail’e ait savaş uçakları gece yarısının ardından Huceyr Vadisi’nin Kantara istikametine hava saldırısı düzenledi.
İsrail askerleri, Hiyam beldesine yönelik otomatik silahlı saldırı da gerçekleştirdi.
İsrail ordusu, gece saatlerinde güneydeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa beldesini de hedef almıştı.
NNA’nın aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri Hadasa’nın Batı Mahallesi’ne otomatik silahlarla ateş açtı.
Saldırı sırasında İsrail ordusuna ait askeri araçların belde içerisinde hareket ettiği bildirildi.