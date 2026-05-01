Artık iki ilçe arasındaki süre 10 dakikaya düşecek: İstanbul ve Ankara detayı…

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği, kentin en stratejik ulaşım yatırımı olan Onat Tüneli projesinde kritik eşiğe gelindi. Konak ile Bornova arasını sadece 10 dakikaya düşürecek olan dev projede, sol tüpte kazı çalışmalarının tamamlanmasına yalnızca 89 metre kaldı.