Artık iki ilçe arasındaki süre 10 dakikaya düşecek: İstanbul ve Ankara detayı…

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği, kentin en stratejik ulaşım yatırımı olan Onat Tüneli projesinde kritik eşiğe gelindi. Konak ile Bornova arasını sadece 10 dakikaya düşürecek olan dev projede, sol tüpte kazı çalışmalarının tamamlanmasına yalnızca 89 metre kaldı.
İzmir trafiğinde devrim niteliğinde adım. Buca ile Bornova arasındaki 45 dakikalık mesafe 10 dakikaya iniyor! Kazı çalışmalarında son 89 metreye girilen Onat Tüneli, tamamlandığında kentin en stratejik ulaşım aksı olacak.
İzmir ulaşımında yeni bir arter açacak olan 2,5 kilometrelik tünel etabı, Türkiye’de bir yerel yönetim bütçesiyle yapılan en uzun kara yolu tüneli olma unvanını taşıyor.
Toplam 8,3 kilometrelik dev projenin en zorlu ayağı olan tünel inşaatında, sağ tüpte kazılar tamamlanarak kemer beton döküm aşamasına geçilirken; sol tüpte ise heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Projenin Öne Çıkan Detayları:
Güncel fiyatlarla yaklaşık 3 milyar TL. Buca-Bornova arası seyahat süresi 45 dakikadan 10 dakikaya inecek. Konak Tüneli’nden giren bir sürücü, şehir trafiğine hiç bulaşmadan İstanbul ve Ankara otoyoluna direkt bağlanabilecek.
Şehir merkezinde, yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede yürütülen inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren İnşaat Mühendisi Berk Taş, sürecin titizlikle yönetildiğini vurguladı.
Taş, zemin koşullarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Sol tüpün son 89 metresindeyiz. Bazı bölgelerde beklediğimizden daha zorlu zemin koşullarıyla karşılaştık, bu yüzden ilerleme hızımızı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına optimize ediyoruz. Önceliğimiz, tünel güzergahındaki evlerin etkilenmemesi ve projenin sıfır kaza ile tamamlanması."
Onat Tüneli’nin hizmete girmesiyle birlikte sadece Buca ve Bornova değil, kentin ana arterleri de rahatlayacak.
Şehitler Caddesi, Kamil Tunca ve Ankara Caddesi üzerindeki yoğun otogar trafiği tünele kayacak.
Balçova, Çeşme ve Urla yönünden gelen araçlar, Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden doğrudan tünele girerek kuzey aksına ulaşacak.