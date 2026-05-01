01 Mayıs 2026 Cuma
Bankacılık devinden yatırımcılara TL uyarısı: Tek tek saydı

Dünyanın önde gelen yatırım bankaları Barclays ve Bank of America, Türk Lirası’na (TL) dair beklentilerini güncelledi. Cari açığın yarattığı risklere dikkat çeken ekonomistler, kurda kontrollü seyirden "sert düzeltme" senaryosuna geçilebileceği uyarısında bulundu.

İngiliz bankacılık devi Barclays, yayımladığı raporda Türkiye’nin artan cari açığının ekonomi yönetimi üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Stratejistler, mevcut kur politikasının sürdürülebilirliğine dair şu kritik tespiti paylaştı:

"Cari açıktaki genişleme kaynaklı 'kuyruk riski', Türk yetkililerin mevcut 'kademeli TL değer kaybı' politikasını değiştirmek zorunda kalma olasılığını artırıyor...

Bu durum, kurda daha büyük bir düzeltmeye, yani TL'nin daha hızlı ve sert değer kaybetmesine izin verilmesiyle sonuçlanabilir."

BOFA "CARRY TRADE" POZİSYONLARINI KAPATTI

Bloomberg terminaline düşen bir diğer önemli bilgi notu ise ABD’li yatırım bankası Bank of America (BofA) cephesinden geldi.

Bankanın, Türk Lirası üzerinden yapılan ve yüksek getiri hedefleyen "Carry Trade" pozisyonlarını kapattığı öğrenildi.

Notta, bankanın TL'de daha fazla değer kaybı öngördüğü ve bu nedenle riskli pozisyonlardan çıkış yaptığı vurgulandı.

PİYASALAR İÇİN KRİTİK SORU: SERT BİR DÜZELTME Mİ GELİYOR?

Ekonomi yönetiminin bugüne kadar uyguladığı "kademeli kur" politikasının, cari açığın baskısıyla değişip değişmeyeceği piyasaların en önemli gündem maddesi haline geldi.

Analistler, Barclays ve BofA gibi devlerin uyarılarının; TL bazlı varlıklarda yatırım yapan küresel fonların stratejilerini de etkileyebileceğine dikkat çekti.

TEMEL RİSK FAKTÖRLERİ

Analistlere göre TL'ye yatırım yapanlar için risk faktörleri şöyle

Cari Açık: Genişleyen ticaret açığının döviz talebini artırması.

Kuyruk Riski: Beklenmedik ancak büyük etkiler yaratabilecek ekonomik senaryolar.

Politika Değişikliği: Mevcut kur müdahale stratejisinin sürdürülebilirliğinin sorgulanması.

