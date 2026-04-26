İsrail siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Başbakan Naftali Bennett ile ana muhalefet lideri Yair Lapid, bu yıl düzenlenecek genel seçimlere ortak koalisyon çatısı altında girme kararı aldı.

Bennett’in ofisinden yapılan açıklamada, Lapid liderliğindeki Gelecek Var Partisi’nin, seçim sürecinde “Bennett 2026” oluşumuyla birleşeceği bildirildi. Kurulan yeni blokla birlikte muhalefet içindeki dağınıklığın sona erdirilmesi ve 27 Ekim’de yapılması planlanan seçimlerde güçlü bir zafer hedeflendiği belirtildi.

İki liderin iş birliği kararını Tel Aviv’de düzenlenecek basın toplantısında ayrıntılı şekilde kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Öte yandan İsrail basınında yer alan son anketlere göre, Bennett’in liderliğindeki oluşumun, Meclis’te 24 sandalyesi bulunan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile başa baş bir yarış içinde olduğu ifade ediliyor. Lapid’in Gelecek Var Partisi ise parlamentoda 7 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Bennett ve Lapid, daha önce 2021 yılında kurdukları geniş koalisyonla Netanyahu dönemini sona erdirmişti.

2021'DE NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında 2005'te siyasete giren Bennett, 2021'de Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti.

Bennett, siyasi hayatı boyunca Filistinlilere karşı sert söylemleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunmasıyla da gündemde yer aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayımladığı son anket sonuçları, aşırı sağcı Yamina Partisinin kurucusu eski Başbakan Bennett'in, olası seçimde Başbakan Netanyahu'yu mağlup edebileceğini ortaya koymuştu.