Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İsrail'de eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın konutunu fotoğraflamak ve İran istihbaratıyla temas kurmakla suçlanan İsrail vatandaşı Faris Ebu'l-Hica, çıkarıldığı mahkemece 55 ay hapis cezasına çarptırıldı.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Kevkeb Ebu'l-Hica beldesinde yaşayan 32 yaşındaki Ebu'l-Hica, İranlı bir yabancı ajanla temas kurmaktan suçlu bulundu.

Haberde, Ebu'l-Hica'nın eski Savunma Bakanı Gallant'ın evinin fotoğraflarını çekmek de dahil olmak üzere Tahran yönetimi adına çeşitli casusluk faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Mahkeme, sanığa bu faaliyetleri nedeniyle 55 ay hapis cezası verdi.

BİR İSRAİL VATANDAŞINA DAHA CASUSLUK CEZASI

İsrail mahkemesi, 13 Eylül'de İsrail vatandaşı Alexander Granovsky'yi de İranlı bir ajanla sürekli iletişim halinde olmak ve onun adına çeşitli görevler yürütmek suretiyle devlet güvenliğine karşı suç işlemek gerekçesiyle 13,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Son iki yıl içinde aralarında çok sayıda muvazzaf ve yedek askerin de bulunduğu onlarca İsrail vatandaşı, İran adına casusluk yapmakla suçlandı.