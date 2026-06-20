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Kaynak: Haber Merkezi / AA

İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu. Ancak sonrasında İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin sağlandığı açıklandı. Ateşkes, hem ABD hem de İsrailli yetkililer tarafından doğrulandı.

Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan’a saldırılara devam etti. İsrail, gece saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve çevresindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi. Son yapılan açıklamaya göre bölgede saldırılar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ateşkese rağmen Tel Aviv yönetiminden İsrail ordusuna saldırıların durdurulmasına ilişkin bir talimat verilmemesi nedeniyle Lübnan'a saldırıların sürdüğü aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hizbullah'ın "ateşkesi ihlal etmeyi bırakması halinde" hem İsrail hem de Lübnan'da sükunetin sağlanacağını savundu.

GAZZE’YE SALDIRILAR DA DEVAM ETTİ

İsrail’in sağlanan ateşkeslere rağmen saldırıları Gazze’de de gerçekleşti. İsrail’in son saldırısında aralarında bir kadının da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladı.

Saldırı sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Gazze kentinin kuzey bölgesinde düzenlediği saldırıda ise bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde de Filistinli bir kadına ateş açtı, Tagrid Zamlat isimli Filistinli kadın yaşamını yitirdi.