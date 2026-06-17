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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerine ve Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Netanyahu ile genel olarak uyumlu çalıştıklarını ancak bazı konularda görüş ayrılıkları yaşadıklarını belirten Trump, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bazen heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İRAN MESAJI

Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine de değinerek taraflar arasında bir mutabakat zaptı üzerinde çalışıldığını söyledi.

Sürecin belirli bir takvime bağlı olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, "Bu bir mutabakat zaptı ve 60 gün içinde tamamlanmazsa bombalamaya geri döneriz. Fakat bu yapmak istediğim bir şey değil." dedi.

Trump'ın açıklamaları, Washington'ın hem İsrail ile ilişkileri hem de İran'la yürütülen diplomatik temasları açısından dikkat çekici mesajlar olarak değerlendirildi.