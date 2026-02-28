Yeniçağ Gazetesi
28 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında lider Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Yapay zekaya maçın skorunu sorduk. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti - Resim: 1

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

1 12
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti - Resim: 2

Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak.

2 12
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti - Resim: 3

Yapay zekaya maçın sonucunu ve senaryosunu sorduk.

3 12
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti - Resim: 4

Yapay Zeka Tahmini

Lider Galatasaray, ligde oynadığı 23 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 55 puan toplayarak zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip özellikle iç sahada oldukça dominant bir görüntü çiziyor.

4 12
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti - Resim: 5

Son lig maçında beklenmedik bir puan kaybı yaşasalar da, teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri Avrupa’daki moral verici sonuçla birlikte sahaya yüksek motivasyonla çıkacak.

5 12
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti - Resim: 6

Şampiyonlar Ligi’nde Juventus karşısında dramatik bir şekilde tur atlayan Galatasaray, deplasmanda zor anlar yaşamasına rağmen uzatmalarda bulduğu gollerle son 16’ya kalmayı başardı.

6 12
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti - Resim: 7

Bu geri dönüş, takımın karakterini ve oyun direncini ortaya koyarken kadro genişliği sayesinde fiziksel yorgunluğun da minimuma indirilmesi hedefleniyor. Hücum hattındaki kalite ve kanatlardaki yaratıcılık, iç saha avantajıyla birleşince ev sahibini bir adım öne çıkarıyor.

7 12
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti - Resim: 8

Alanyaspor ise ligde orta sıralarda yer alıyor. Deplasman performansı dalgalı olan Akdeniz temsilcisi, özellikle savunma tarafında zaman zaman kırılgan bir görüntü sergiliyor.

8 12
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti - Resim: 9

Hücumda etkili olabilecek isimlere sahip olsalar da, üst düzey rakiplere karşı deplasmanda direnç göstermekte zorlanabiliyorlar.

9 12
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti - Resim: 10

İki takım arasındaki son karşılaşmalara bakıldığında Galatasaray’ın belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. İç sahadaki güçlü oyun yapısı ve Avrupa’daki moral yükselişiyle birlikte sarı-kırmızılıların maçı kontrol eden taraf olması bekleniyor.

10 12
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti - Resim: 11

Muhtemel Senaryo

Galatasaray’ın oyunu domine edip tempoyu belirlemesi, Alanyaspor’un ise geçiş oyunlarıyla fırsat araması bekleniyor. Genel tablo, ev sahibinin net bir galibiyete daha yakın olduğunu gösteriyor.

11 12
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti - Resim: 12

Skor Tahmini

Galatasaray 3 - 1 Alanyaspor

12 12
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro