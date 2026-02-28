Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Yapay zeka Galatasaray-Alanyaspor maçının skorunu tahmin etti
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında lider Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Yapay zekaya maçın skorunu sorduk. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak.
Yapay zekaya maçın sonucunu ve senaryosunu sorduk.
Yapay Zeka Tahmini
Lider Galatasaray, ligde oynadığı 23 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 55 puan toplayarak zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip özellikle iç sahada oldukça dominant bir görüntü çiziyor.
Son lig maçında beklenmedik bir puan kaybı yaşasalar da, teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri Avrupa’daki moral verici sonuçla birlikte sahaya yüksek motivasyonla çıkacak.
Şampiyonlar Ligi’nde Juventus karşısında dramatik bir şekilde tur atlayan Galatasaray, deplasmanda zor anlar yaşamasına rağmen uzatmalarda bulduğu gollerle son 16’ya kalmayı başardı.
Bu geri dönüş, takımın karakterini ve oyun direncini ortaya koyarken kadro genişliği sayesinde fiziksel yorgunluğun da minimuma indirilmesi hedefleniyor. Hücum hattındaki kalite ve kanatlardaki yaratıcılık, iç saha avantajıyla birleşince ev sahibini bir adım öne çıkarıyor.
Alanyaspor ise ligde orta sıralarda yer alıyor. Deplasman performansı dalgalı olan Akdeniz temsilcisi, özellikle savunma tarafında zaman zaman kırılgan bir görüntü sergiliyor.
Hücumda etkili olabilecek isimlere sahip olsalar da, üst düzey rakiplere karşı deplasmanda direnç göstermekte zorlanabiliyorlar.
İki takım arasındaki son karşılaşmalara bakıldığında Galatasaray’ın belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. İç sahadaki güçlü oyun yapısı ve Avrupa’daki moral yükselişiyle birlikte sarı-kırmızılıların maçı kontrol eden taraf olması bekleniyor.
Muhtemel Senaryo
Galatasaray’ın oyunu domine edip tempoyu belirlemesi, Alanyaspor’un ise geçiş oyunlarıyla fırsat araması bekleniyor. Genel tablo, ev sahibinin net bir galibiyete daha yakın olduğunu gösteriyor.
Skor Tahmini
Galatasaray 3 - 1 Alanyaspor