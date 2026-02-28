Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail tarafından İran'a yapılan saldırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL SÜRECİ ZEHİRLEDİ"

Erdoğan, yapılan saldırıyı kınayarak, "Diplomatik çabaları hızlandıracağız. Bölgemiz ateş çemberine sürüklenme peşinde. Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Ülke güvenini önceleyen politikalarla süreci yöneteceğiz" dedi.

Erdoğan, tarafların güven problemini aşamadığını belirterek, "İsrail süreci zehirledi" dedi.

Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"SALDIRILARI ESEFLE KINIYORUZ"

"Burada şu hususun da altını çizmek durumundayım: Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrarın hâkim olması için çaba gösterirken, komşumuz İran’a yönelik, Benjamin Netanyahu’nun kışkırtmalarıyla başladığı ifade edilen Amerika–İsrail saldırılarından derin bir üzüntü ve endişe duyuyoruz.

Bölgemizin yeni bir çatışma sarmalına sürüklenmesini asla arzu etmiyoruz. Biz, sorunların diyalogla, diplomasiyle ve sağduyuyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman barışın, istikrarın ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz.

Malumunuz diplomasi masasında çözülmesi için çok emek verdik. Müzakere süreci çeşitli nedenlerle aşılamadığı, ayrıca İsrail’in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için arzu edilen netice alınamamıştır.

İran’ın egemenliğini açıkça ihlal eden ve dost, kardeş İran halkının huzuruna kasteden bu sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz. Aynı şekilde, her ne sebeple olursa olsun Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik İran tarafından gerçekleştirilen füze ve drone saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz."