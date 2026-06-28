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Kaynak: AA

Filistin resmi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri Kudüs'ün kuzey kesiminde yer alan Kalkilya Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi. Baskın esnasında gerçek mermi kullanan İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Filistinli, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Askerlerin Batı Şeria'nın farklı noktalarında gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda gözaltı yaşandı Kuzeydeki Nablus kentinde, aralarında gazeteci Enes Havvari'nin de yer aldığı 13 Filistinli gözaltına alındı. Güneydeki Beytüllahim kentine bağlı Beyt Sahur’da ise 2 kişi alıkonuldu. Kalkilya’daki baskınlarda 2 kişi daha gözaltına alındı.

Kudüs Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli şehirlerine baskınlar gerçekleştirdiği bildirildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda evde arama yapıldığı, bazı gençlerin alıkonularak sorgulandığı, evlerdeki eşyalar ile bir Filistinliye ait aracın tahrip edildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi bir artış görülüyor.

Filistin resmi verilerine göre; 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları neticesinde Batı Şeria'da 1173 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 bin 666 kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.