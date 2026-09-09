Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

İsrail, bir kez daha yerleşim yerlerini hedef alarak Gazze şehrinin batısındaki El Şati Mülteci Kampında bulunan El Masri ailesinin evine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Nuseyrat Mülteci Kampında Ebu Dalal ailesinin evini bombaladı. İsrail ordusunun saldırı öncesinde evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı yaptığı öğrenildi. Her iki evin ve çevredeki binalarında büyük hasar gördüğü aktarıldı. Nuseyrat Mülteci Kampındaki saldırıda yoldan geçen birkaç kişinin yaralanarak El-Awda Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.