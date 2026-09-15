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İsrail merkezli bağımsız analiz ve OSINT platformu NZIV, ROKETSAN tarafından geliştirilen 300 ER (İHA-300) füzesini yakın takibe aldı. Baykar Bayraktar AKINCI’nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği test atışında 250 kilometreden uzak bir hedefi tam isabetle vurmasının ardından yayımlanan analizde, Türk füzesi ile İsrail yapımı Rampage kıyaslandı.

KARADAN HAVAYA EVRİLEN MİHVER

Analizde, her iki füzenin de karadan fırlatılan topçu roketlerinin havadan atılan balistik füzelere (ALBM) dönüştürülmesi konseptine dayandığı ifade edildi. Türk füzesinin düşman hatlarının derinliklerindeki kritik hedefleri imha etmek amacıyla tasarlandığı kaydedilirken, 300 ER’nin Rampage'e doğrudan ve güçlü bir rakip olarak pazara girdiği vurgulandı.

300 ER'NİN EN BÜYÜK KOZU: MENZİL

Türk füzesinin en belirgin üstünlüğünün menzil kapasitesi olduğuna dikkat çekilen incelemede, 300 ER'nin 500 kilometrenin üzerindeki erişim gücüne işaret edildi. İsrail füzesi Rampage’in ise 150 ila 250 kilometre menzilde kaldığı hatırlatıldı. Bu geniş menzil sayesinde taşıyıcı platformların düşman hava savunma sistemlerine yakalanmadan son derece güvenli bir mesafeden atış gerçekleştirebileceği ifade edildi.

İHA İLE YÜKSEK STRATEJİK VERİMLİLİK

İsrail basını, 300 ER gibi ağır ve uzun menzilli bir mühimmatın insanlı savaş uçaklarının yanı sıra AKINCI gibi taarruzi insansız hava araçlarından atılabilmesini büyük bir avantaj olarak değerlendirdi. Bu kombinasyonun son derece düşük maliyetlerle yüksek stratejik vurucu güç sağladığı belirtildi.

İki füzenin de 150 kilogramlık savaş başlığı taşıdığı aktarılan analizde; Rampage füzesinin elektronik harp koruması, hassasiyet ve operasyonel tecrübe yönüyle öne çıktığı, 300 ER’nin ise yakaladığı teknolojik ivmeyle pazardaki dengeleri değiştirebileceği kaydedildi.