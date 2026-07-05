İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, gelecek hafta ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Polis Şefleri Zirvesi'ne katılmaktan vazgeçtiği iddia edildi.

İSRAİL BASININDAN "GÖZALTI" İDDİASI

İsrail'in Haaretz gazetesine göre Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik politikaları nedeniyle hakkında yürütülen hukuki girişimler ve olası protestolar nedeniyle gözaltına alınabileceği endişesi taşıdığı için ziyaretini iptal etti.

İsrail basınından dikkat çeken iddia: Ben-Gvir New York ziyaretini iptal etti - Resim : 1

İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI DEVREDE

The Jerusalem Post ise iptal kararının arkasında Belçika merkezli Hind Receb Vakfı'nın girişimlerinin bulunduğunu yazdı. Haberde, vakfın ABD Adalet Bakanlığına Ben-Gvir hakkında yasal işlem başlatılması için başvurduğu ve New York Eyalet Başsavcılığına da soruşturma çağrısı yaptığı belirtildi.

AVRUPA'DA DA TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Ben-Gvir, son dönemde Filistinlilere yönelik açıklamaları ve politikaları nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çekiyor. Fransa ve İrlanda'nın Ben-Gvir'in ülkeye girişini engellediği, Fransa, İspanya ve İtalya'nın ise kendisine yönelik yaptırım çağrılarında bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de Ben-Gvir hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç iddiaları kapsamında çeşitli başvurular yapıldığı ifade edildi.