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Kaynak: AA

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, gelecek hafta ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Polis Şefleri Zirvesi'ne katılmaktan vazgeçtiği iddia edildi.

İSRAİL BASININDAN "GÖZALTI" İDDİASI

İsrail'in Haaretz gazetesine göre Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik politikaları nedeniyle hakkında yürütülen hukuki girişimler ve olası protestolar nedeniyle gözaltına alınabileceği endişesi taşıdığı için ziyaretini iptal etti.

İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI DEVREDE

The Jerusalem Post ise iptal kararının arkasında Belçika merkezli Hind Receb Vakfı'nın girişimlerinin bulunduğunu yazdı. Haberde, vakfın ABD Adalet Bakanlığına Ben-Gvir hakkında yasal işlem başlatılması için başvurduğu ve New York Eyalet Başsavcılığına da soruşturma çağrısı yaptığı belirtildi.

AVRUPA'DA DA TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Ben-Gvir, son dönemde Filistinlilere yönelik açıklamaları ve politikaları nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çekiyor. Fransa ve İrlanda'nın Ben-Gvir'in ülkeye girişini engellediği, Fransa, İspanya ve İtalya'nın ise kendisine yönelik yaptırım çağrılarında bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de Ben-Gvir hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç iddiaları kapsamında çeşitli başvurular yapıldığı ifade edildi.