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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uluslararası dolandırıcılık soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında 248 kişi hakkında işlem yapılırken, 201 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 20 farklı ülkeden 45 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu, bunlardan 9'unun İsrail vatandaşı olduğu bildirildi. Şebekenin mağdurlardan elde ettiği değerlendirilen haksız kazancın ise 3 milyar doları aştığı belirtildi.

SAHTE YATIRIM REKLAMLARIYLA AĞA DÜŞÜRDÜLER

Başsavcılığın açıklamasına göre, 2026 yılı içerisinde yürütülen dört ayrı soruşturmada Türkiye'de “çağrı merkezi” adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet sitelerinde forex ve kripto para yatırımlarına ilişkin reklamlar yayımladığı tespit edildi.

Yüksek kazanç vaadiyle hazırlanan reklamlara kişisel bilgilerini bırakan yabancı ülke vatandaşlarının hedef alındığı belirlendi. Yapılan incelemelerde sistemin tek tek şirketlerden ziyade organize bir yapı tarafından işletildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Soruşturma; bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç örgütü kurma ve üyelik ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında genişletildi.

ÇALIŞANLARA KOD AD VE SAHTE GEÇMİŞ

MASAK raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mali analizleri, saha araştırmaları ve MİT'in çalışmaları sonucunda organizasyonun çalışma yöntemine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkarıldı.

İsrail vatandaşları tarafından yönetildiği belirtilen yapının farklı ülkelerde sorumlular belirlediği ve hedef alınan ülkelerin dışında paravan çağrı merkezleri oluşturduğu aktarıldı.

Birden fazla dil bilen kişilerin “conversion agent” ve “retention agent” adı verilen pozisyonlarda çalıştırıldığı, işe alınanlara yaklaşık bir haftalık eğitim verildiği belirlendi. Çalışanların gerçek kimlikleri yerine kod ad kullandığı ve mağdurların güvenini kazanabilmek için kendilerine sahte hayat hikâyeleri oluşturduğu kaydedildi.

Çalışanların işe başlamadan önce yalan makinesinden geçirildiği, çağrı merkezlerine cep telefonu sokmalarının ve ofis içerisinde İbranice konuşmalarının da yasaklandığı belirtildi.

ÖNCE KÜÇÜK ÖDEME, SONRA BÜYÜK VURGUN

Şüphelilerin Türkiye'de çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi görüntüsü altında faaliyet yürüttüğü öne sürüldü. Sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet sitelerinde yayımlanan yatırım reklamlarına başvuran kişilerin bilgilerinin CRM sistemlerine aktarıldığı tespit edildi.

Mağdurların uyruğuna ve konuştuğu dile göre çalışan görevlendiren şebekenin, Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int gibi platformların isimlerini kullanarak yatırım fırsatları sunduğu belirtildi.

İlk aşamada mağdurlardan düşük miktarda “kayıt ücreti” istendiği, güven sağlandıktan sonra daha deneyimli çalışanların devreye girerek kişileri yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına daha yüksek tutarlarda para göndermeye ikna ettiği aktarıldı.

EKRANDA KÂR GÖSTERİP PARA İSTEDİLER

Sistemde oluşturulan yatırım ekranlarında hesapların kârdaymış gibi gösterildiği, böylece mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği bildirildi.

Paralarını çekmek isteyen kişilere ise hesaplarının bloke edildiği söylenerek “bloke kaldırma” veya “vergi” adı altında yeni ödemeler yaptırıldığı öne sürüldü. Buna rağmen paraların iade edilmediği ve bir süre sonra mağdurlarla iletişimin tamamen kesildiği belirtildi.

Gönderilen paraların herhangi bir yatırıma yönlendirilmeden şüphelilerin kontrolündeki banka hesapları ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi. Organizasyonun farklı ülkelerin saat dilimlerine uygun vardiya sistemi kurarak dünya genelinde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

GÖZALTINDAKİ 9 İSRAİLLİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Gözaltına alınan 201 kişinin 45'inin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Şüphelilerin 20 farklı ülkenin vatandaşlığını taşıdığı bildirildi.

Yabancı şüpheliler arasında 11 Pakistan ve 9 İsrail vatandaşının yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas'tan ikişer kişi bulunuyor. Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşlığı bulunan birer kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail vatandaşı olduğu belirtilen şüphelilerin Anton B., Ceni C., Hamsa G., İlker H., Karolin H., Sami T., Yako B., Jak L. ve Amid Y. olduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında İstanbul ve Muğla'da 29 şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ile toplam 286 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen malvarlıkları, banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.

Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.