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Kaynak: AA

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yürürlükteki ateşkese karşın İsrail ordusu tarafından yeni bir saldırı gerçekleştirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail güçleri Cibaliya Mülteci Kampı sınırları içerisindeki el-Yemen es-Said Hastanesi civarında toplanan bir grup Filistinliyi doğrudan hedef aldı.

Söz konusu bombardıman sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, bölgede bulunan çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlinin cansız bedeni ile yaralı vatandaşlar, tedavi ve otopsi işlemleri için Gazze merkezindeki Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusu, Ekim 2023 döneminden itibaren Gazze Şeridi genelinde sürdürdüğü ve 73 bin 300'ü aşkın kişinin ölümüne yol açan şiddet eylemlerine, 10 Ekim 2025 tarihinde ilan edilen ateşkese rağmen ara vermeden devam ediyor.