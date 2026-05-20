İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 7 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait araçlarla bölgeye ulaştı.

​​​Serbest bırakılan Filistinliler, sağlık kontrolünden geçmek üzere Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

ICRC'den yapılan açıklamada da Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim alınan 7 Filistinlinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti halen bilinmiyor.