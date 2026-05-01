İsrail ABD'nin de lafını dinlemiyor. Lübnan'a başlattığı saldırılar sonra ABD müzakere çağrısı yapmış ve arabulucu rol üstlenmişti. ABD'nin saldırıları durdurmak istemesine rağmen İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

ALTYAPI HEDEF ALINDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde saldırı düzenledikleri 40’tan fazla noktada Hizbullah unsurlarının faaliyet gösterdiği komuta merkezleri, askeri binalar ve diğer altyapı unsurlarının bulunduğu iddia edildi. Bu yapıların, İsrail ordusuna ve İsrail’e yönelik “terör planlarının” yürütülmesinde kullanıldığı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah’a ait en az dört insansız hava aracının (İHA) engellendiği ifade edildi. İHA’lardan birinin sınırı aşarak İsrail’in kuzeyindeki Rosh Hanikra bölgesinde sirenlerin çalmasına neden olduğu, diğer üç İHA’nın ise İsrail hava sahasına girmeden önce Lübnan’ın güneyinde düşürüldüğü aktarıldı.

İSRAİL ABD'Yİ DE DİNLEMİYOR

İsrail-Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleşen müzakerelerde ateşkes 3 hafta uzatılmıştı. Ancak bu saldırılar ABD'nin İsrail'i dizginleyemediği veya söz geçiremediği yorumlarına sebep oldu.