Kaynak: DHA

İspanya'nın doğusunda iki gündür etkisini gösteren yağışlar Valensiya, Katalonya ve Kastilya La Mancha bölgelerinde sele yol açtı. Albacete kentine bağlı Madrigueras ilçesi selden en çok etkilenen yer oldu. Yetkililer, evini su basan 102 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede mahsur kalan 90 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi. Yağışların ulaşımı olumsuz etkilediği, bazı yolların trafiğe kapandığı ve tren seferlerinde aksamalar yaşandığı belirtildi.