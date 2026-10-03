Türkiye’deki iki göl Mars araştırmasının odağında: Bilim insanlarından çarpıcı keşif

Numuneler Salda Gölü ve Mars örnekleriyle karşılaştırılacak

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Çetin Yeşilova, saha çalışmasının ilk bölümünde kıyıdan ulaşılabilen bölgelerden, daha sonra ise tekneyle gölün derin kesimlerinden numune aldıklarını belirterek, "İlk yüzeyden örneklemeler yaptık. Kendi girebildiğimiz, yürüyerek ulaşabildiğimiz kadar yerlerden örnekler aldık. Bugün de daha derinlere tekneyle gittik ve oradaki ilk örneklemelerimizi gerçekleştirdik. Gördüğünüz üzere örneklerimizi Falcon tüplerine koyduk. Glutaraldehit ile birlikte, uygun saklanma şartlarında bunları analize götüreceğiz. Daha önce belirlediğimiz diğer noktalardan da örnekleri aldıktan sonra analize geçeceğiz" dedi.