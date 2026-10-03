Mars’ın Jezero Krateri’nden gelecekte elde edilecek numunelerin bilim dünyasına açılmasıyla birlikte Van ve Salda göllerindeki örneklerle Mars örnekleri arasında da karşılaştırma yapılması planlanıyor.
Türkiye’deki iki göl Mars araştırmasının odağında: Bilim insanlarından çarpıcı keşif
Van Gölü’ndeki mikrobiyalitleri inceleyen bilim insanları, karbonat nanokürelerin oluşumunu araştırıyor. Ekip, elde edilen bulguları Salda Gölü’nden alınan örneklerle karşılaştıracak.Kaynak: İHA
Van Gölü’nde yürütülen uluslararası bilimsel araştırmada, göldeki mikrobiyalitlerden alınan numuneler üzerinden karbonat nanokürelerin nasıl oluştuğu araştırılıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında farklı noktalarda saha çalışması gerçekleştirildi.
Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler inceleniyor
“Van Gölü’ndeki (Doğu Anadolu) Güncel Mikrobiyalitler Üzerinde Gelişen Biyofilmlerde Karbonat Nanokürelerin Kökeninin İncelenmesi” başlıklı çalışmada, mikrobiyalitler üzerinde gelişen biyofilmlerdeki karbonat nanokürelerin kökeni, yapısal özellikleri ve oluşum süreçleri ele alınıyor.
Projenin yürütücülüğünü Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Yeşilova üstleniyor. Araştırma ekibinde Prof. Dr. Serkan Üner, Doç. Dr. Pelin Güngör Yeşilova, Doç. Dr. Ezher Tagliasacchi ve Dr. Öğr. Üyesi Gürçay Kıvanç Akyıldız bulunuyor. Çalışma kapsamında İtalya, Çin ve Polonya’daki üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla da işbirliği yapılıyor.
Van Gölü’nün yüksek alkaliniteye ve karbonat bakımından zengin su yapısına sahip olması, mikrobiyalitlerin günümüzde aktif şekilde oluşmasına imkan sağlıyor. Ekip, gölün farklı bölgelerinden yüzey ve derin su örnekleriyle birlikte mikrobiyalit numuneleri topladı.
Numuneler Salda Gölü ve Mars örnekleriyle karşılaştırılacak
Proje yürütücüsü Doç. Dr. Çetin Yeşilova, saha çalışmasının ilk bölümünde kıyıdan ulaşılabilen bölgelerden, daha sonra ise tekneyle gölün derin kesimlerinden numune aldıklarını belirterek, "İlk yüzeyden örneklemeler yaptık. Kendi girebildiğimiz, yürüyerek ulaşabildiğimiz kadar yerlerden örnekler aldık. Bugün de daha derinlere tekneyle gittik ve oradaki ilk örneklemelerimizi gerçekleştirdik. Gördüğünüz üzere örneklerimizi Falcon tüplerine koyduk. Glutaraldehit ile birlikte, uygun saklanma şartlarında bunları analize götüreceğiz. Daha önce belirlediğimiz diğer noktalardan da örnekleri aldıktan sonra analize geçeceğiz" dedi.
Yeşilova, araştırmanın temel hedefinin mikrobiyalitlerdeki nanokürelerin kaynağını belirlemek olduğunu ifade ederek, "Projedeki amacımız, bu mikrobiyalitlerdeki nanokürelerin kökenini tespit etmek. Bunların kökenini tespit ettikten sonra Salda Gölü ve Jezero Krateri’ndeki örneklerle korele etmek istiyoruz.
Ancak şu anda elimizde Mars’taki örnekler olmadığı için, bunlar 2029’da geleceğinden, korelasyonu 2029’dan sonra yapabileceğiz. Fakat ilk etapta elimizde Salda Gölü’ndeki örnekler olduğu için Salda Gölü ile korelasyon yapabileceğiz. Tüm bu bölgelerde gerekli analizler yapıldıktan sonra projenin çıktılarına vakıf olacağız" diye konuştu.