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Kaynak: AA

Yaz döneminin ikinci sıcak hava dalgasının yaşandığı İspanya'da orman yangınları devam ediyor.

Katalonya, Aragon, Asturias, Endülüs ve Galiçya bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli orman yangınlarının ardından ülkede bu kez Valensiya bölgesine bağlı Castellon kentinin Soneja ve Azuebar ilçelerinde büyük orman yangınları çıktı.

Valensiya özerk yönetim hükümeti yetkilileri, alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinde tedbir amacıyla 500 kişinin tahliye edildiğini, yangını söndürmek için bölgede yaklaşık 200 personel ve 15 hava aracının görev yaptığını duyurdu.

İspanya Askeri Acil Müdahale Birimi (UME), Castellon çevresindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 50 asker ve 17 araçla katıldıklarını açıkladı.

Diğer yandan Sivil Koruma kurumu, yangın riskinin yüksek seviyelerde olmasından ötürü son günlerde büyük çaplı bir yangından etkilenen Katalonya bölgesindeki Girona ve Lleida kentlerindeki bazı doğal park alanlarının halkın erişimine kapalı tutulacağını bildirdi.

Ülkede bazı noktalarda 42 derecenin üzerine çıkan ikinci sıcak hava dalgasının 10 Temmuz'da sona ermesi öngörülüyor.