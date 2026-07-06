Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Yunanistan’da sıcak hava ve olumsuz hava koşullarının etkisiyle orman yangını riski yeniden yükseldi. Yetkililer, ülkenin birçok bölgesi için yüksek risk uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

GİRİT VE EGE ADALARINDA TURUNCU ALARM

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı Sivil Koruma Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan risk haritasında, Girit, Sakız, Sisam ve Ahikerya adaları için yangın riskinin en yüksek ikinci seviyesi olan turuncu alarm ilan edildi.

ATİNA VE ÇEVRESİ DE RİSK ALTINDA

Başkent Atina’nın da bulunduğu Attiki Bölgesi ile Mora Yarımadası’nın kuzeyi, Eğriboz Adası, Midilli Adası ve ülkenin kuzeyindeki Kılkış çevresi ise sarı alarm seviyesinde yer aldı.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yangın riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşlardan kuru ot yakılması, kaynak makinesi kullanılması, mangal yapılması ve açık alanda yangına neden olabilecek tüm faaliyetlerden kaçınmalarını istedi.

EN YÜKSEK SEVİYE KIRMIZI ALARM

Yunanistan’da orman yangını riski için uygulanan en yüksek uyarı seviyesi ise kırmızı alarm olarak belirtiliyor.