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Kaynak: ANKA

İspanya Bakanlar Kurulu, ülkede tırmanan konut krizine çözüm amacıyla hazırlanan iki kritik kararnameyi onayladı. Alınan kararlar kapsamında kira artışlarına üst sınır getirilirken, hassas durumdaki kiracıların evden çıkarılması geçici olarak durduruldu. Ayrıca şirketlerin konut alımlarına yönelik kısıtlamalar devreye sokularak piyasadaki spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi hedeflendi.

SANCHEZ: "PİYASA İŞLEVİNİ YİTİRDİ"

Düzenlemelerin kamu yararına ve sağduyuya dayandığını ifade eden Başbakan Pedro Sanchez, kamuoyu araştırmalarının da bu müdahaleleri desteklediğini belirtti. Mevcut konut piyasasını "arz-talep dengesinden uzak, yoğun spekülasyonun hakim olduğu işlevsiz bir yapı" olarak nitelendiren Sanchez, adımların en kırılgan kesimleri koruyacağını vurguladı.

ERKEN SEÇİMİN ARDINDAN YASAL SÜREÇ TAMAMLANIYOR

Söz konusu paket için parlamentoda çoğunluk sağlayamayan Sanchez, normal şartlarda 2027'de yapılması öngörülen genel seçimleri 29 Kasım'a çekmişti. Meclisin feshedilmesinin ardından görevi devralan geçici yasama organındaki sandalye dağılımı, hükümetin paketleri hayata geçirmesine imkan tanıdı. Ülkede Madrid'deki bir tahliye olayı sonrası büyüyen konut protestoları ve grev çağrıları, sürecin en kritik başlıkları arasında yer alıyordu.