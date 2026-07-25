Kaynak: İHA

İspanya’da orman yangınları boğuşuyor. Başkent Madrid yakınlarında ve Castilla Leon Özerk Bölgesindeki Avila’da alevlerle mücadele devam ediyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar 25 bin hektarlık alan kül olurken, 63 binden fazla kişiye tahliye emri veya evde kalmaları yönünde çağrı oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’in Cenicientos köyündeki komuta merkezini ziyaret gerçekleştirdi.

Başbakan Sanchez, önceliğin "hayat kurtarmak" ve yerleşim alanlarını korumak olduğunu söyledi. Sanchez, önlerinde "karmaşık saatler" olduğunu ifade ederek, "Sıcaklıkların düşmesine rağmen rüzgarın nasıl gelişeceğini, ne kadar güçlü olacağını tam olarak bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Ocak ayından bu yana 130 binden fazla hektarlık alanın yandığını söyleyen Sanchez, bu sayının son 10 yılda yıllık ortalama 100 bin hektar olduğunu ifade etti.

BİR YILDA 131 BİN 113 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

İspanya Çevre Bakanlığı’na göre bu yıl ülkede şu ana kadar 32 büyük orman yangını meydana geldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde (1 Ocak-25 Temmuz) ise bu sayı 7 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yıl 1 Ocak ile 25 Temmuz arasında 131 bin 113 hektarlık alan küle dönerken, 2025’in aynı döneminde bu sayı 24 bin 133 hektar oldu.