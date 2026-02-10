Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren 'El Matador' lakaplı İspanyol yıldız Marco Asensio, tüm kulvarlarda 11 gol ve 8 asiste ulaşarak başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı, Gençlerbirliği maçına da yaptığı asistle futbol dünyasında büyük ses getirdidamga vurdu. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde topuk pasıyla harika bir asiste imza atan Asensio, Türkiye'de dikkay çekmesinin yanında ülkesi İspanya'da da manşetleri süsledi. İspanyol yıldızın asisti İspanyol basınında, "Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti’ye dönüştün." manşetiyle yer alan haberde Fenerbahçe'ye ve yıldız futbolcunun performansına değinildi.

Marca'da yer alan haberde, "'El Matador' Asensio, Süper Lig’deki yolculuğunda adeta önüne geleni 'avlamaya' devam ediyor. Mallorca, Espanyol, Real Madrid, PSG ve Aston Villa’nın eski oyuncusu olan yıldız isim, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettiği maçta bu kez 'Guti tarzı' topuk pasıyla yaptığı asistle yine belirleyici oldu." ifadeleri kullanıldı.

Haberin devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Asensio, ilk 11’de sahaya çıktı ve Fenerbahçe formasıyla N'Golo Kanté'nin ilk maçında (Kanté 62. dakikada oyundan alındı) tüm dikkatleri üzerine çekti. Balearlı yıldız, 11. dakikada gelen 1-0'lık golün başlangıcında da rol oynadı: Talisca’ya ara pası attı, Brezilyalı oyuncunun orta denemesi sonrası top ceza sahasında Zuzek’in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ve penaltıyı Talisca gole çevirdi. Asensio’nun 'sanat eseri' niteliğindeki hareketi ise gecikmedi. Kanté'den topu aldı, kaleye sırtı dönük halde inanılmaz bir topuk pası çıkardı. Bu pası değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, 27. dakikada kaleci Ricardo Velho ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe’nin 21 numaralı oyuncusunun istatistikleri yükselmeye devam ediyor: Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 11 gol ve 8 asist üretti."

AS'ta yer alan haberde ise Asensio'nun asisti manşete taşındı. "Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti’ye dönüştün." manşetiyle verilen haberde, "Balearlı futbolcu, Sevilla’ya karşı 14’ün (Guti) yaptığı asisti hatırlatan muhteşem topuk pası asisti yaptı. Türkiye’de adeta formunun zirvesinde ve bunu her hafta ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

İşte Fenerbahçe'nin sosyal medya'dan paylaştığı Asensio'nun jeneriklik asisti: