Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni evinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu Başkan Sadettin Saran açıklamalarda bulundu.

Stat çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sadettin Saran, ilk maçına çıkan yeni transfer Kante'nin performansını iyi bulduğunu belirtti.

SADETTİN SARAN: '13 FİNAL MAÇIMIZ KALDI'

Transfer süreciyle ilgili, "Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik. Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Ligde 13 maçımız kaldı, 13 final maçımız var." diye Saran ayrıca geldikleri günden itibaren olduğu gibi yine saha içinde kalacaklarını belirtti.

'HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMUYORUM, BİZİM İŞİMİZ SAHADA'

Saran, "Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz sahada. Sahadaki mücadeleye odaklıyız." ifadelerini kullandı.