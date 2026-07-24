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Kaynak: ANKA

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sánchez, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin kurucu genel başkanlığına seçilen Özgür Özel için yazılı bir destek mesajı yayımladı.

Sánchez, Özel'in yeni parti kurma kararının kolay olmadığını belirterek, bu adımın demokrasi mücadelesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

"CESUR KARARINIZ BİZLERE UMUT VERİYOR"

Pedro Sánchez, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti'nin kurulması yoluyla mücadelenize devam etme kararını almanın ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Güçlü bir lider olarak, en temel ilkelerin ihlal edildiği bir dönemde böyle bir atılım yapmanın tam zamanı olduğunu gördün. Kuşkusuz, bu cesur kararınız bizlere umut veriyor ve ortak değerlerimiz için mücadele eden herkesi harekete geçiriyor."

DEMOKRASİ MÜCADELESİNE VURGU YAPTI

Sánchez, Sosyalist Enternasyonal olarak Özgür Özel'in demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü mücadelesini yakından takip ettiklerini belirtti.

Mesajında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına, CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlara ve partinin önceki kongre kararlarını geçersiz kıldığı belirtilen "mutlak butlan" sürecine de değinen Sánchez, Özel'in bu süreçte kararlı bir duruş sergilediğini savundu.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI VERDİ

İspanya Başbakanı, Sosyalist Enternasyonal'in yeni siyasi oluşumla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini belirterek, YENİ Parti'ye başarı dileklerini iletti.

Sánchez, mesajını, "Her zaman sizinle dayanışma içinde olan" ifadesiyle tamamladı.