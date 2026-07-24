Son yıllarda "süper meyve" olarak da anılan aronya, bu yıl da yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 6 dönümlük arazide 3 bin 500 kök aronya yetiştiren girişimci Öykü Özbay Coşkun, eylül ayının ilk haftasında başlayacak hasat öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
Kilosu 700 liradan tarlada hasat başladı: Tansiyona bile iyi geliyor şifa deposu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde organik aronya hasadı için geri sayım başladı. Kilosu 500 ila 750 lira arasında alıcı bulan, antioksidan içeriğiyle dikkat çeken meyveye yoğun talep olduğunu belirten üretici Öykü Özbay Coşkun, aronyayı hiçbir tarım ilacı kullanmadan yetiştirdiklerini söyledi.Kaynak: İHA
KİLOSU 500-750 LİRA ARASINDA SATILIYOR
Yaklaşık 5 yıl önce dikilen aronya fidanlarının bu yıl verime ulaştığını belirten Coşkun, meyvelerin yeşilden mora dönmeye başladığını söyledi.
Hasadın şeker oranına göre eylül ayının ilk haftasında yapılacağını ifade eden Coşkun, aronya meyvesinin kilogram fiyatının 500 ile 750 lira arasında değiştiğini belirtti.
"HİÇBİR TARIM İLACI KULLANMIYORUZ"
Üretimin tamamen doğal yöntemlerle gerçekleştirildiğini vurgulayan Coşkun, aronya yetiştiriciliğinde zirai ilaç kullanmadıklarını söyledi.
"Aronya meyvesinin değerini bilenler şimdiden bize ulaşıyor. Meyveyi bahçemizden toplayıp doğrudan tüketiciye ulaştırıyoruz. Hiçbir tarım ilacı kullanmadan yetiştiriyoruz. Gayet doğal, gönül rahatlığıyla tüketilebilecek bir meyve." ifadelerini kullandı.
KANSER VE TANSİYON HASTALARI TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR
Coşkun, aronya meyvesinin tıbbi aromatik özellikleri nedeniyle özellikle sağlık açısından ilgi gördüğünü belirterek, kanser hastalarının bu meyveyi tükettiklerinde vücutlarında olumlu etkiler gözlemlediklerini ifade etti.
Ayrıca aronya; yüksek antioksidan içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini desteklemek isteyenler ile tansiyon ve şeker hastaları tarafından da tercih edilen meyveler arasında yer alıyor.
Uzmanlar ise aronya gibi besinlerin tedavi edici ilaç yerine geçmediğini, sağlıkla ilgili tüketim kararlarının mutlaka hekim önerisi doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
TALEP HER GEÇEN YIL ARTIYOR
Aronya üretiminin Türkiye'de her geçen yıl yaygınlaştığını belirten üreticiler, özellikle doğal ve organik ürünlere yönelen tüketicilerin bu meyveye ilgisinin arttığını ifade ediyor.
Yüksek antioksidan değeri ve organik üretim yöntemiyle öne çıkan aronya, bu yıl da hem üreticilerin hem de tüketicilerin en çok konuştuğu tarım ürünleri arasında yer almaya hazırlanıyor.