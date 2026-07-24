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Mutlak butlan kararı sonrası göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan ve disipline sevk edilen Çağatay Güç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

GÜÇ YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Bugün her şey YENİ’den başlıyor. ‘Değişmeyen tek şey değişimdir’ sözüne inanan insanlar olarak biliyoruz ki; aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alınamaz. Ülkemiz AKP yönetimi yüzünden büyük bir ekonomik ve toplumsal bunalımın içindedir. Milletimiz her geçen gün daha ağır şartlar altında yaşam mücadelesi vermektedir. İktidar ve onunla birlikte hareket eden anlayış, ülkemizi içinden çıkılması zor bir noktaya sürüklemiştir. Biz bu düzeni değiştirmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında büyük bir mücadele verdik. Ancak halkın bize olan desteğinden korkan iktidar ve onların iş birlikçileri olan butlancı zihniyet partimizi küçültmek, parçalamak ve milletimizin umudunu yok etmek için her yolu denedi, bütün güçleriyle saldırdı. Bugün de aynı saldırılar devam etmektedir ancak enerjimizi bu oyunlara harcamayacağız. Çünkü milletimiz bize, ‘Yeni bir yol açın’ dedi. Biz de o çağrıya kulak verdik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, milletimizin umudu olacak yeni bir siyasi hareketi başlatıyoruz. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak ve milletimizle birlikte iktidara yürümek için yola çıkıyoruz.

“İZMİR UMUDA ÖNCÜLÜK ETMEYE DEVAM EDECEK”

Gençlik kollarının kapısından içeri adım attığımız, sokaklarında afiş astığımız, bayrağını taşıdığımız ve her kademesinde onurla mücadele ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nden, seçilmiş İzmir İl Başkanı ve Yönetimi olarak istifa ediyoruz. Çünkü ülkemize yeniden umut olacak yeni bir başlangıcın parçası oluyoruz. İzmir’deki tüm ilçe başkanlarımızın, ilçe yönetimlerimizin, kadın ve gençlik kollarımızın da Çarşamba gününe kadar planlı bir şekilde bu yeni yürüyüşe katılacağını ilan ediyoruz. İzmir, her zaman olduğu gibi yine Türkiye’nin umudu olma yolunda öncülük edecektir. Makam için değil, millet için. Koltuk için değil, memleket için. Kişisel hesaplar için değil, çocuklarımızın geleceği için yürüyoruz. Şimdi yeni bir mücadele başlıyor. Şimdi yeni bir yol açılıyor. Şimdi yeni bir umut doğuyor. Yolumuz milletin yolu, yolumuz umut, yolumuz iktidar olsun.