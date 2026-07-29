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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ABD'nin Section 301 kapsamında yürürlüğe koyduğu yeni gümrük vergisi düzenlemesine tepki gösterdi. Bahçıvan, Türkiye'den ithal edilen ve istisna listesinde yer almayan ürünlere mevcut gümrük vergilerine ek olarak uygulanan yüzde 12,5 ilave verginin Türk sanayicisi, ihracatçısı ve üreticisi üzerinde haksız bir yük oluşturduğunu söyledi.

"TÜRK SANAYİSİ REKABET DEZAVANTAJINA İTİLİYOR"

Bahçıvan, sorunun yalnızca ek vergi olmadığını, Türkiye'nin rakip ülkelere kıyasla sistematik biçimde dezavantajlı konuma getirildiğini ifade etti.

Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelere vergi avantajı sağlandığını, Avrupa Birliği, Tayvan, Japonya, Güney Kore ve İsviçre için ise toplam vergi yüküne üst sınır getirildiğini hatırlatan Bahçıvan, Türkiye'nin bu kapsam dışında bırakılmasının rekabet eşitliğini bozduğunu dile getirdi.

TEKSTİL VE HAZIR GİYİME DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye için benzer bir üst sınır uygulanmaması nedeniyle tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde toplam gümrük vergisinin yüzde 25-30 seviyelerine çıkabileceğini belirten Bahçıvan, bunun maliyet baskısını artırarak sektörlerin ABD pazarındaki rekabet gücünü zayıflatacağını söyledi.

Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün uzun yıllardır ABD'li alıcılarla güvene dayalı ticari ilişkiler kurduğunu vurgulayan Bahçıvan, hızlı teslimat, kalite standardı, esnek üretim kabiliyeti ve sürdürülebilirlik alanlarında Türkiye'nin güçlü bir tedarik ortağı olduğunu ifade etti.

"EKONOMİK GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Bahçıvan, Türkiye'nin ABD ile ticaretinde yapısal ve yüksek dış ticaret fazlası veren ülkeler arasında yer almadığını belirterek, buna rağmen ticaret fazlası veren ülkelerle benzer şekilde değerlendirilmesinin ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.

Avrupa pazarındaki daralma nedeniyle ABD'nin Türk ihracatçısı için önemli bir alternatif pazar haline geldiğini kaydeden Bahçıvan, bu dönemde Türk üreticisinin rakiplerine göre daha dezavantajlı duruma düşürülmesinin kaygı verici olduğunu dile getirdi.

YENİ MÜZAKERE ÇAĞRISI

Türkiye ile ABD arasında başlatılması planlanan müzakere sürecinin önemine dikkat çeken Bahçıvan, gümrük vergileri, toplam tarife yükü, vergisiz tarife kontenjanları, menşe kuralları, izlenebilirlik ve zorla çalıştırmaya ilişkin düzenlemelerin kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

İlgili kamu kurumlarına çağrıda bulunan Bahçıvan, Türkiye'nin vergisiz tarife kontenjanına dahil edilmesi, toplam tarife yüküne üst sınır getirilmesi ve ülkenin ticari gerçeklikler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulmasını beklediklerini söyledi.

Bahçıvan, İSO olarak tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin haklı beklentilerini takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, üretim gücü, ihracat kapasitesi ve sanayicinin rekabet hakkının korunmasının Türkiye ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.