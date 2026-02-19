TFF 1. Lig'de Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivaspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Taşdemir, şu ifadeleri kaydetti:

"Bu maçın, oynanan oyun ve skorun tarifi yok. Biz hiçbir şey yapmadık. Maalesef herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık. Bizim için kötü bir durum ve kötü bir oyun. Gelmemizin veya eskiden burada çalışmış olmamızın hiçbir katkısı yok. Takımın yeni veya eski hoca fark etmeksizin farklı bir reaksiyon vermesi, farklı oyun oynaması lazımdı. Sorumluluk hepimizin. İnşallah en kısa sürede bu yaptığımız hataların telafisini hem kendimize hem de taraftarlarımıza gösteririz."