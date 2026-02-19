Çin, ABD’ye karşı yeni bir hamleye hazırlanıyor. Yıllardır süren dolar hegemonyasını yıkmak isteyen Çin, kendi para birimi yuanı rezerv para haline getirmek için çalışmalara başladı.
Çin'den ABD'ye karşı büyük hamle: Türkiye'de etkilenecek
Çin, para birimi yuanı rezerv para haline getirmek için çalışmalara başladı. Doların senelerdir devam eden hakimiyetini hedef alan bu hamleyle beraber Türkiye’nin de dahil olduğu finansal işbirlikleri ve Çin tahvilleri yeni dönemin en kritik başlıkları haline geldi.Derleyen: Baran Yalçın
Bir sene önce Çin tarafından Mao Zedong referanslarıyla Batı’ya karşı direniş vurgusu yapılırken şimdi Pekin yönetimi çok taraflı ticaret ve açık piyasaların savunulması çağrısında bulunuyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
2017 yılından beri Honduras, Panama, Peru, Güney Kore ve İsviçre gibi ülkelerle ticaret anlaşmaları müzakere eden Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması olasılığını gündemine alırken, Körfez İşbirliği Konseyi ile görüşmeleri devam ettiriyor.
'PARA BİRİMİ SİLAH HALİNE GETİRİLEBİLİR'
Çin, para birimi olan yuanı küresel rezerv para haline getirme hedefi doğrultusunda adımlarına devam ederken, bu sürecin küresel ekonomik dengeler üzerindeki etkileri tartışma konusu oluyor.
Xi Jinping, Komünist Parti’nin teorik yayın organı Qiushi’de paylaşılan şubat ayı makalesinde stratejik hedefi yeniden gündeme taşıdı.
Xi Jinping yazdığı makalede "Güçlü bir para birimi ve modern bir finansal sistem, ulusal gücün olmazsa olmaz unsurlarıdır" sözlerini sarf etti. Pekin yönetimi, yuan cinsinden ticaret işlemlerini yükseltirken para takası anlaşmalarını genişletiyor ve BRICS ülkeleriyle finansal işbirliğini derinleştiriyor.
‘KÜRESEL BASKIN PARA BİRİMİ ARAÇSALLAŞTIRILABİLİR’
Pan Gongsheng, yaşanan süreci "Küresel baskın para birimi araçsallaştırılabilir, silah haline getirilebilir" sözleriyle değerlendirdi. Pan, yuanın ABD Doları hakimiyetine karşı önemli bir araç olduğunu belirterek Çin ekonomi yönetiminin yuanı rezerv para haline getirme çabasını ortaya koydu.
Uzmanlar, Yuanın rezerv para haline gelmesinin ABD ekonomisinin uzun süredir sahip olduğu avantajları etkileyebileceğini savunuyor. ABD, dış ticaret açığını büyük ölçüde dolar ihracıyla finanse ederken bu durum literatürde "fahiş ayrıcalık" (exorbitant privilege) ve "senyoraj ayrıcalığı" olarak isimlendiriliyor.
Yuanın küresel rezervlerdeki payının artmasıyla birlikte yapısal dolar talebinin gerileyebileceği, bunun da ABD’nin enflasyonu dışa aktarma kapasitesini sınırlayabileceği değerlendiriliyor.
TÜRKİYE İÇİN FIRSATLAR VE RİSKLER
Türkiye, Çin ile finansal işbirliğini yükselten ülkeler arasında bulunuyor. 2025 yılının haziran ayından beri yenilenen Çin-Türkiye swap anlaşması kapsamında 35 milyar Çin Yuanı karşılığı 189 milyar TL’lik bir hat kuruldu. 2025 yılının kasım ayında Türkiye’nin ilk RMB Takas Bankası İstanbul’da faaliyete geçerken Türk Hava Yolları’na yaklaşık 2,9 milyar yuan tutarında finansman sağlandı.
Meydana gelen bu gelişmelerle beraber yuanın rezerv para statüsüne yükselmesi durumunda Türkiye, enerji ve ara malı ithalatında yuan kullanımını yükselterek ABD Doları'na olan bağımlılığını düşürebilir. Bu nedenle Türkiye’nin sadece dolar cinsi Eurobond ihracıyla sınırlı kalmayarak yuan cinsinden borçlanma araçlarına, yani 'Panda tahvillerine' yönelmesi beklenebilir. Bu araçlar, borç portföyündeki faiz riskinin coğrafi olarak dağıtılmasına katkı sağlayabilir.
ALTIN STOKU DETAYI
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin brüt dış borç stoku 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren 564,9 milyar ABD Doları seviyesinde açıklandı. Aynı dönemde net dış borç stoku ise 279,4 milyar ABD Doları olarak hesaplandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılı Aralık sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 165,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.
Yuanın rezerv para olarak güç kazanması ve ABD Doları'nın yaşanan bu gelişmeyle küresel ölçekte değer kaybetmesi durumunda Türkiye’nin dolar cinsi borçlarının TL karşılığı üzerinde aşağı yönlü bir etki oluşabilir. Ayrıca ons altının dolar bazında artması neticesinde Merkez Bankası rezervleri yükselebilir.