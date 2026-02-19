Çin'den ABD'ye karşı büyük hamle: Türkiye'de etkilenecek

Meydana gelen bu gelişmelerle beraber yuanın rezerv para statüsüne yükselmesi durumunda Türkiye, enerji ve ara malı ithalatında yuan kullanımını yükselterek ABD Doları'na olan bağımlılığını düşürebilir. Bu nedenle Türkiye’nin sadece dolar cinsi Eurobond ihracıyla sınırlı kalmayarak yuan cinsinden borçlanma araçlarına, yani 'Panda tahvillerine' yönelmesi beklenebilir. Bu araçlar, borç portföyündeki faiz riskinin coğrafi olarak dağıtılmasına katkı sağlayabilir.