Almanya’da gerçekleştirilen Steadfast Dart-26 Tatbikatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurları, tam kapsamlı bir amfibi gösteri düzenledi.
NATO’nun en büyüğünde Türk gücü: TCG Anadolu Baltık’ta tarih yazıyor: İlk kez SİHA’yla amfibi çıkarma
NATO’nun en büyük tatbikatı Steadfast Dart 2026’da TCG Anadolu öncülüğündeki Türk Deniz Görev Grubu Baltık Denizi’nde boy gösterdi. İlk kez amfibi operasyonda Bayraktar TB-3 SİHA kullanıldı, Türkiye en büyük katkıyı sağladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Almanya’daki Putlos Askeri Eğitim Alanı’nda Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’nın deniz safhasının başarıyla tamamlandığı vurgulandı. Türk ve İspanyol birliklerin katıldığı bu kapsamlı amfibi gösteriye dair görüntüler de paylaşıldı.
Aynı hesapta ayrıca, “Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile 81 milimetrelik havan atışı icra edildi. Müşterek eğitimlerle ateş desteği, koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetini artırıyoruz.” ifadelerine yer verildi ve atış görüntüleri yayımlandı.
NATO’nun Napoli ve Norfolk ile birlikte üç operasyonel müşterek kuvvet komutanlığından biri olan Hollanda’daki JFC Brunssum tarafından düzenlenen Steadfast Dart 2026 tatbikatı, Almanya ev sahipliğinde sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikat kapsamında ilk kez silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) amfibi çıkarma operasyonu senaryosunda kullanıldığını açıkladı.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve NATO Müşterek Kuvvetler Karargahı Komutanı General Ingo Gerhartz ile birlikte Putlos’taki deniz safhası basın ve seçkin gözlemci günü etkinliğine katılan Oramiral Tatlıoğlu, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Tatbikatın NATO’nun 2026’daki en büyük etkinliği olduğunu belirten Tatlıoğlu, “Steadfast DART 26 kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri, yaklaşık 1500 personelden oluşan ve çok maksatlı harekat kabiliyetine sahip Anadolu Türk Deniz Görev Grubu’nu Baltık Denizi’ne intikal ettirmiştir.” dedi.
Anadolu Türk Deniz Görev Grubu’nda TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisi, TCG Derya lojistik destek gemisi, yerli fırkateyn TCG İstanbul, modernize TCG Oruçreis, amfibi deniz piyade taburu, çıkarma araçları, helikopterler ve Bayraktar TB-3 SİHA sistemlerinin yer aldığını ifade etti.
Tatbikatın Türk Deniz Kuvvetleri için iki önemli yönü bulunduğunu vurgulayan Oramiral Tatlıoğlu, “Birincisi, Türk Deniz Kuvvetleri Müttefik çerçeve içinde bu ölçekte ve seviyede bir güç projeksiyonu kabiliyetini sergilemektedir. İlk kez amfibi bir operasyonda, sahil çıkarma bölgesini yumuşatmak için SİHA'larımızı kullanıyoruz.” diye konuştu.
Oluşturulan yapının NATO’nun yeni kuvvet modeli ve yüksek hazırlık standartlarıyla uyumlu, güçlü bir çarpan oluşturduğunu belirten Tatlıoğlu, “Halihazırda Baltık Denizi, Hint Okyanusu, Basra Körfezi ve Türkiye’nin çevre denizlerinde deniz varlığı tesis etmeye devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.
SİHA’ların başka tatbikatlarda kullanımına ilişkin soruya, “Bildiğiniz üzere, Karadeniz bölgesinde insansız hava araçlarımızı kullanıyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'dan sürüklenerek gelen 400’den fazla mayın Karadeniz’de bulunmaktadır. Bu sürüklenen mayınlarla mücadele ediyoruz. Bu mayınların tespiti için İHA’larımızı kullanıyoruz.” yanıtını verdi.
Türkiye’nin insansız sistemlerdeki tecrübesini NATO müttefikleriyle paylaştığını kaydeden Tatlıoğlu, “Bir NATO tatbikatı kapsamında ise, İHA’larımızı amfibi harekâtta ilk kez kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi insansız sistemler konusunda oldukça iyiyiz. Farklı İHA’larımız ve insansız deniz araçlarımız bulunuyor. Bu alandaki tüm tecrübemizi NATO müttefik ülkeleriyle paylaşmaya çalışıyoruz ve bu da bir ilk olma özelliği taşıyor.” dedi.
NATO JFC Brunssum Sözcüsü Albay Boehnke ise tatbikatın NATO’nun yılın en büyük etkinliği olduğunu belirterek, “Türkiye, bu tatbikata en fazla katkı sağlayan ülkedir. Dolayısıyla ana kuvvetler, birliklerin büyük bölümü Türkiye’den gelmektedir.” ifadelerini kullandı. TCG Anadolu’nun ilk kez Akdeniz dışına, Baltık Denizi’ne çıktığını vurgulayan Boehnke, “Bugün gördüğümüz unsurlar arasında, hemen arkamda bulunan büyük gemi de yer alıyor.
Bu gemi Anadolu. Sanırım Anadolu’nun ilk kez Akdeniz dışına, yani Baltık Denizi’ne çıktığı bir görev söz konusu.” diye konuştu. Amfibi harekâtta Türkiye ve İspanya ağırlıklı birliklerin katkılarının çok büyük olduğunu belirten Boehnke, Bayraktar TB3 SİHA’nın TCG Anadolu’dan kalkarak uluslararası ilk gösterimini yaptığını ve performansının son derece başarılı olduğunu ifade etti:
“(Bayraktar TB3'ün) Performansının son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. İHA'lar, yani dronlar, dediğimiz gibi bugün herkesin dilinde. Herkes bundan bahsediyor ve bu konu çok önemli. Hayat kurtarmak açısından önemli, keşif açısından önemli, modern savaş açısından önemli. Bu perspektiften bakıldığında da TCG Anadolu'nun katkısı tatbikata çok büyük bir fayda sağlamıştır.”
Ukraynalı askerlerin tatbikatta yer aldığı iddialarına Boehnke, “Bu, tamamen Müttefik Reaksiyon Kuvveti (ARF) çerçevesindedir. Bu güç, esas olarak Türk, İtalyan ve İspanyol birliklerinden oluşmaktadır ancak Ukraynalı askerler yer almamaktadır.” yanıtını verdi ve ekledi:
“Ukraynalılar tatbikatın bir parçası değildir. Bununla birlikte, tatbikat süresince bazı statik ve dinamik gösterimler de düzenlenmektedir. Bu kapsamda Ukraynalı askerler, modern savaş konusundaki deneyimlerini, İHA’larla yürütülen savaşta edindikleri tecrübeleri, İHA saldırılarıyla nasıl mücadele edildiğini ve İHA'ların saldırı amaçlı nasıl kullanıldığını göstermek üzere davet edilmiştir.”
Steadfast Dart-26 tatbikatı
Steadfast Dart-26 (veya Steadfast Dart 2026) NATO'nun 2026 yılındaki en büyük askeri tatbikatıdır. Hollanda'daki Joint Force Command Brunssum (JFC Brunssum) tarafından düzenlenen bu tatbikat, Almanya ev sahipliğinde ve Baltık Denizi'nde yürütülmektedir.
Temel Bilgiler
Amaç: NATO'nun yeni kurulan Allied Reaction Force (ARF) unsurlarının hızlı konuşlandırılmasını, entegrasyonunu ve pekiştirilmesini test etmek. Barış zamanı koşullarında NATO varlıklarını Orta Avrupa'da güçlendirme yeteneğini göstermektedir. Çok domainli (kara, deniz, hava, uzay, siber) operasyonları kapsar.
Tarih: Ocak 2026 başından Mart 2026 ortasına kadar (yaklaşık 2 Ocak - 18 Mart 2026 arası).
Katılımcılar: 11 NATO üyesi ülkeden yaklaşık 10.000 personel, 1500'den fazla araç ve 17 gemi. Katılan ülkeler arasında Türkiye, İtalya, İspanya, Almanya, Yunanistan, Litvanya, Çekya, Bulgaristan ve diğerleri öne çıkar.
Yer: Almanya (Putlos Askeri Eğitim Alanı ve kuzey kıyıları), Baltık Denizi.
Türkiye, tatbikata en büyük katkıyı sağlayan ülke olarak NATO yetkililerince (JFC Brunssum Komutanı General Ingo Gerhartz ve Sözcü Albay Matthias Boehnke) övülmüştür. Yaklaşık 2000 personel ve önemli deniz unsurlarıyla yer almıştır.
• Anadolu Türk Deniz Görev Grubu (yaklaşık 1500 personel):
• Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu (ilk kez Akdeniz dışına, Baltık Denizi'ne intikal etti).
• Lojistik destek gemisi TCG Derya.
• Yerli fırkateyn TCG İstanbul.
• Modernize fırkateyn TCG Oruçreis.
• Amfibi deniz piyade taburu, çıkarma araçları, taarruz ve genel maksat helikopterleri.
• İlkler ve Başarılar:
• Türk Deniz Kuvvetleri ilk kez bir amfibi çıkarma operasyonunda Bayraktar TB-3 silahlı insansız hava aracını (SİHA) kullandı. TCG Anadolu'dan kalkan TB-3, MAM-L mühimmatıyla tam isabet salvo atışları gerçekleştirdi.
• Toplam deniz sortisi: 232'ye ulaştı.
• Türk ve İspanyol unsurlarla tam kapsamlı amfibi gösteri ve 81 mm havan atışları yapıldı.
• İnsansız sistemlerdeki Türk tecrübesi (özellikle Karadeniz'deki sürüklenen mayınlara karşı İHA kullanımı) NATO müttefikleriyle paylaşıldı.