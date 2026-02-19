Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Fenerbahçe kaçırdı: Lookman, Şampiyonlar Ligi'nde de şov yaptı

Şampiyonlar Ligi maçında Atletico Madrid, deplasmanda karşılaştığı Club Brugge karşısında 3-3'lük beraberlik aldı. Nijeryalı yıldız Lookman, attığı golle maça damga vurdu.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında Atletico Madrid, deplasmanda karşılaştığı Club Brugge cephesi ile 3-3 berabere kaldı.

Rövanş maçı öncesi avantaj sağlayan İspanyol ekibinde Lookman maça damga vurdu.

Atletico Madrid, maçın ilk yarısında J. Alvarez ve Lookman'ın golleriyle devreyi 2-0 önde kapatsa da, C. Brugge ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru 2-2’ye getirdi. İspanyol ekibi, Ordonez’in kendi kalesine attığı golle maçı 3-2 öne taşısa da, Club Brugge 89. dakikada attığı golle skoru 3-3’e getirdi. Belçika ekibinin gollerini Onyedika, Tresoldi ve Tzolis kaydetti.

Fenerbahçe'nin de devre arasında radarına giren Nijeryalı yıldız, Atletico formasıyla 5 maçta 3 gol yaparken 2 de asist yapmış oldu.

Lookman gösterdiği performansla şimdiden taraftarların sevgisini kazandı.

Lookman, Atletico Madrid'in Barcelona ile oynadığı Kral Kupası yarı final maçına da damga vurmuştu; 4-0 biten maçta Nijeryalı hücumcu 1 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü İspanya'da oynanacak.

Kaynak: Spor Servisi
