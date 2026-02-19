Fenerbahçe kaçırdı: Lookman, Şampiyonlar Ligi'nde de şov yaptı

Atletico Madrid, maçın ilk yarısında J. Alvarez ve Lookman'ın golleriyle devreyi 2-0 önde kapatsa da, C. Brugge ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru 2-2’ye getirdi. İspanyol ekibi, Ordonez’in kendi kalesine attığı golle maçı 3-2 öne taşısa da, Club Brugge 89. dakikada attığı golle skoru 3-3’e getirdi. Belçika ekibinin gollerini Onyedika, Tresoldi ve Tzolis kaydetti.