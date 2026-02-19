Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında Atletico Madrid, deplasmanda karşılaştığı Club Brugge cephesi ile 3-3 berabere kaldı.
Fenerbahçe kaçırdı: Lookman, Şampiyonlar Ligi'nde de şov yaptı
Şampiyonlar Ligi maçında Atletico Madrid, deplasmanda karşılaştığı Club Brugge karşısında 3-3'lük beraberlik aldı. Nijeryalı yıldız Lookman, attığı golle maça damga vurdu.İbrahim Doğanoğlu
Rövanş maçı öncesi avantaj sağlayan İspanyol ekibinde Lookman maça damga vurdu.
Atletico Madrid, maçın ilk yarısında J. Alvarez ve Lookman'ın golleriyle devreyi 2-0 önde kapatsa da, C. Brugge ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru 2-2’ye getirdi. İspanyol ekibi, Ordonez’in kendi kalesine attığı golle maçı 3-2 öne taşısa da, Club Brugge 89. dakikada attığı golle skoru 3-3’e getirdi. Belçika ekibinin gollerini Onyedika, Tresoldi ve Tzolis kaydetti.
Fenerbahçe'nin de devre arasında radarına giren Nijeryalı yıldız, Atletico formasıyla 5 maçta 3 gol yaparken 2 de asist yapmış oldu.
Lookman gösterdiği performansla şimdiden taraftarların sevgisini kazandı.
Lookman, Atletico Madrid'in Barcelona ile oynadığı Kral Kupası yarı final maçına da damga vurmuştu; 4-0 biten maçta Nijeryalı hücumcu 1 gol atarken 1 de asist yapmıştı.
Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü İspanya'da oynanacak.