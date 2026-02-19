Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden birisi olan Murat Dalkılıç'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Dalkılıç, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Murat Dalkılıç, aylık gelirini 250-300 bin lira olarak beyan etti.

“HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU KULLANMADIM”

Dalkılıç ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı anladığını belirterek, “Hayatımın hiçbir döneminde asla uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu ile ilişkim olmaz. Yurt dışında da kullanmadım.” dedi.

Dosyada yer alan gizli tanık, bazı isimlerle birlikte uyuşturucu kullandıkları yönündeki beyanı sorulan Dalkılıç, adı geçen kişileri tanıdığını ancak birlikte uyuşturucu kullanmadıklarını söyledi.

Yakın arkadaşları arasında sayılan isimlerle uyuşturucu kullanmasının “söz konusu olamayacağını” ifade eden Dalkılıç, borsada bir kez yaklaşık 100 bin TL’lik hisse alımı yaptığını, ancak bunun herhangi bir yönlendirme ile gerçekleşmediğini belirtti.

GARİPOĞLU SORUSUNA YANIT

Kasım Garipoğlu’nu çevreden tanıdığını söyleyen Dalkılıç, partilerine katılmadığını ifade etti.

Dosyada yer alan dijital incelemelerde bazı parti listelerinde adının geçtiğinin belirtilmesi üzerine ise yalnızca bir kez, 2-3 yıl önce Akatlar-Levent hattında bir villada düzenlenen davete Burak Ateş’in çağırmasıyla katıldığını, burada yaklaşık 1 saat kaldığını ve uyuşturucu kullanmadığını beyan etti.