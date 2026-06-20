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Kaynak: Haber Merkezi

Karadeniz müziğinin tanınan sanatçılarından İsmail Türüt, Sedat Peker'e ithafen hazırladığı "Gemileri Yak da Gel" isimli yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Dijital platformlarda yayımlanan eser, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Şarkının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Türüt ile Sedat Peker arasında geçtiği belirtilen diyalog oldu. Eserde yer alan sözlerde, "Dedim var mı bir davet, dedi 'Yaşasın devlet'" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşılan parça, farklı yorum ve değerlendirmelere konu oldu.