Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, altın fiyatlarını etkilerken, ABD ve İran arasında yaşanan gelişmeler altının seyrini değiştirmeye devam ediyor.
Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam vererek açıkladı
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, sene sonu altın fiyatı tahminini revize etti.Kaynak: Haber Merkezi
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu altın fiyatı tahminini yeniledi. Goldman Sachs’ın önceki yıl sonu tahmini (aralık) 5400 dolardı. Bu miktar 4900 dolara düşürüldü.
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu altın fiyatı tahminini yeniledi. Goldman Sachs’ın önceki yıl sonu tahmini (aralık) 5400 dolardı. Bu miktar 4900 dolara düşürüldü.
CNBC-e’nin aktardığına göre Goldman Sachs analistleri şu ifadeleri kullandı, “Altın fiyatı görüşlerimiz yapısal olarak yapıcı kalmaya devam ediyor ancak taktiksel olarak temkinliyiz. Yakın vadede aşağı yönlü, orta vadede ise yukarı yönlü riskler barındırıyor.”
Goldman Sachs ekonomistleri, Fed’in 2026 senesi içinde hiçbir faiz indirimine gitmeyeceğini tahmin ediyor. Banka, ilk faiz indirim beklentisini ise önümüzdeki yılın haziran ve aralık aylarına erteledi.
Raporda şu ‘tehlike’ye de dikkat çekildi: “Eğer Fed, enflasyonu dizginlemek için faiz artırım düğmesine basarsa, altının ‘makro politika kalkanı’ olma özelliği zayıflayabilir.”
Analistler, gerçekleşen senaryoda altının sene sonunda 4 bin 400 dolara kadar çakılabileceğini ifade ediyor. Fed, 17 Haziran tarihinde politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.
GRAM ALTIN FİYATI NASIL HESAPLANIYOR?
Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.
Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.