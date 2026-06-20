Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam vererek açıkladı

CNBC-e’nin aktardığına göre Goldman Sachs analistleri şu ifadeleri kullandı, “Altın fiyatı görüşlerimiz yapısal olarak yapıcı kalmaya devam ediyor ancak taktiksel olarak temkinliyiz. Yakın vadede aşağı yönlü, orta vadede ise yukarı yönlü riskler barındırıyor.”