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Milliyetçi Gazeteciler ve Yazarlar Birliği Genel Başkanı İsmail Türk, ata yurdu ziyareti kapsamında eski Devlet Bakanı ve TBMM Başkan Vekili Prof. Dr. Yüksel Yalova ile bir araya geldi.

Tanrı Dağları'nda gerçekleştirilen buluşmada Türk devlet geleneği, toplumsal sözleşme, hukuk devleti ve milli egemenlik kavramları ele alındı.

Yalova, Batılı düşünürlerle özdeşleştirilen bazı siyasi ve hukuki ilkelerin Türk-İslam düşünce tarihinde yüzyıllar öncesinden itibaren tartışıldığını belirtti.

"ROUSSEAU'DAN 700 YIL ÖNCE KUTADGU BİLİG VARDI"

Jean-Jacques Rousseau'nun 1762 yılında yayımlanan Toplum Sözleşmesi adlı eserine değinen Yalova, Yusuf Has Hacib'in 11. yüzyılda kaleme aldığı Kutadgu Bilig'in devlet ile toplum arasındaki karşılıklı sorumlulukları ele aldığını söyledi.

Yalova, şu ifadeleri kullandı:

"Jean-Jacques Rousseau önemli bir değerdir, itirazım yok. Ancak 1069 yılında Yusuf Has Hacib, Türklere ait en köklü eserlerden biri olan Kutadgu Bilig ile dünya toplumsal sözleşme tarihinin ilk örneğini vermiştir."

Kutadgu Bilig'de hükümdar ile halk arasındaki hak ve yükümlülüklerin tanımlandığını ifade eden Yalova, eserin modern siyaset düşüncesi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

HUKUK DEVLETİ, EKONOMİ VE MÜLKİYET VURGUSU

Yalova, Kutadgu Bilig'de devlet yönetimine ilişkin üç temel ilkenin öne çıktığını belirtti.

Bunlardan ilkinin adalet olduğunu söyleyen Yalova, halkın yasalara bağlılığı karşılığında yöneticinin de adil kanunlar oluşturmakla yükümlü olduğunu ifade etti.

İkinci ilkenin ekonomik güvence olduğunu aktaran Yalova, eserde geçen paranın değerinin korunmasına ilişkin öğütlerin günümüzdeki fiyat istikrarı tartışmalarıyla ilişkilendirilebileceğini dile getirdi.

Üçüncü ilkenin ise can ve mal güvenliği olduğunu belirten Yalova, devletin vatandaşların yaşamını ve mülkiyetini koruma sorumluluğuna dikkat çekti.

ATATÜRK'ÜN EGEMENLİK ANLAYIŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Milli egemenlik kavramını da değerlendiren Yalova, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle halk egemenliğini Türkiye Cumhuriyeti'nin temel esaslarından biri haline getirdiğini vurguladı.

Demokratik yönetimlerde çoğunlukçuluk ile çoğulculuğun birbirinden ayrılması gerektiğini ifade eden Yalova, farklı düşüncelerin güvence altında bulunmasının adil yönetim açısından önem taşıdığını söyledi.

"GELECEKTE VATANDAŞLIĞIN ÖLÇÜTÜ VERGİ OLABİLİR"

Yalova'nın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer konu ise vergi ve vatandaşlık ilişkisi oldu.

Gelecek 30-40 yılda vergi ödeme sorumluluğunun vatandaşlık tartışmalarında daha belirleyici hale gelebileceğini öne süren Yalova, vergi ödemeyen kişilerin oy kullanma hakkının dahi tartışmaya açılabileceği yönünde bir öngörüde bulundu.

Yalova, vergi sorumluluğuna ilişkin düşüncelerin Kutadgu Bilig'de de yer aldığını belirtti.

İSMAİL TÜRK: ÖZ DEĞERLERİMİZİ HATIRLAMALIYIZ

Milliyetçi Gazeteciler ve Yazarlar Birliği Genel Başkanı İsmail Türk ise Türk düşünce tarihinin yeterince tanınmadığını ifade etti.

Türk dünyasının tarihsel ve kültürel birikiminin özellikle genç kuşaklara aktarılması gerektiğini belirten Türk, Batılı düşünürlerin insanlık tarihine katkılarının önemli olduğunu ancak Türk düşünürlerinin eserlerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Türk, değerlendirmelerinden dolayı Yüksel Yalova'ya teşekkür ederek milli özgüvenin güçlendirilmesinde tarihsel mirasın bilinmesinin önemine işaret etti.