Gazeteci İsmail Küçükkaya, yeni sezonda SZC TV’de olacağını açıkladı.
Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hafta içi her sabah izleyiciyle buluşacağını belirterek, “Yeni sezonda SZC TV’deyim. Hafta içi her sabah Türkiye’yi uyandıracağız” ifadelerini kullandı.
Yeni sezonda @szctelevizyonu ‘ndayım.— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) July 3, 2026
Hafta içi her sabah Türkiye’yi uyandıracağız.
Teşekkürler @ipekkozbey
Teşekkürler @szctelevizyonu pic.twitter.com/2jVkMPyyvj
Küçükkaya ayrıca paylaşımında SZC TV yönetimine ve İpek Kıraç’a teşekkür etti.