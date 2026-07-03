Gazeteci İsmail Küçükkaya, yeni sezonda SZC TV’de olacağını açıkladı.

Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hafta içi her sabah izleyiciyle buluşacağını belirterek, “Yeni sezonda SZC TV’deyim. Hafta içi her sabah Türkiye’yi uyandıracağız” ifadelerini kullandı.

Küçükkaya ayrıca paylaşımında SZC TV yönetimine ve İpek Kıraç’a teşekkür etti.

Casusluk iddianamesinin altında gazetecilik ve seçim kazanmak mı yatıyor?Casusluk iddianamesinin altında gazetecilik ve seçim kazanmak mı yatıyor?Gündem