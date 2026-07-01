Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

İsmail Köybaşı futbolu bıraktı - Resim : 1

KARİYERİNE GAZİANTEPSPOR'DA BAŞLADI

Futbolculuk kariyerine Gaziantepspor'da başlayan İsmail Köybaşı, daha sonra sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Göztepe formalarını giydi.

2 SÜPER LİG, 1 TÜRKİYE KUPASI

Tecrübeli futbolcu kariyerinde 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, uzun yıllar A Milli Takım formasını da terletti.

İsmail Köybaşı, Türk futbolunda iz bırakan kariyerinin ardından yeşil sahalara veda etti.