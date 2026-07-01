Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdı.
KARİYERİNE GAZİANTEPSPOR'DA BAŞLADI
Futbolculuk kariyerine Gaziantepspor'da başlayan İsmail Köybaşı, daha sonra sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Göztepe formalarını giydi.
2 SÜPER LİG, 1 TÜRKİYE KUPASI
Tecrübeli futbolcu kariyerinde 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, uzun yıllar A Milli Takım formasını da terletti.
İsmail Köybaşı, Türk futbolunda iz bırakan kariyerinin ardından yeşil sahalara veda etti.