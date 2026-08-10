Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin oynanacağı Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına İsmail Kartal'ın yanı sıra sarı-lacivertli futbolcu Matteo Guendouzi de katıldı.

İlk karşılaşmadan elde ettikleri avantajın farkında olduklarını belirten Kartal, Avusturya'ya skor korumaya gelmediklerinin altını çizdi.

'İLK MAÇ AVANTAJ SAĞLADI AMA TURU GETİRMEDİ'

İsmail Kartal, Sturm Graz'ın kendi sahasında baskılı bir futbol oynadığını ve rakiplerinin planını bildiklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, rövanş öncesinde şu ifadeleri kullandı:

"İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz, avantajlı olduğumuzu farkındayız. Yarın skoru korumaya değil kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik. Yarın tek amaç buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek."

'STURM GRAZ KENDİ EVİNDE GÜÇLÜ'

İlk maçta ortaya koydukları futbolun kendilerine avantaj sağladığını belirten Kartal, "İstanbul'da oynadığımız futbolun getirdiği avantajın farkındayız. Graz kendi evinde güçlü oyunu olan, baskılı oynayan bir takım. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ekip olarak kendi oyunumuzu oynamak ve turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.

OOSTERWOLDE'NİN ALTERNATİFİ HAZIR

İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde'nin mevkisinde oynayabilecek alternatif futbolculara sahip olduklarını belirtirken, transfer çalışmalarının da belirlenen plan doğrultusunda devam ettiğini söyledi.

'BİZİM TAKIMIMIZ BU TİP BASKILARA ALIŞIK'

Oyuncu tercihlerini rakiplere ve karşılaşmaların ihtiyaçlarına göre yaptığını ifade eden Kartal, "Oyuncularımız kaliteli, özellikleri farklı. Bu oyuncuları maç maç rakibe göre kullanmak istiyoruz. Bu atılan goller antrenmanlarda çalışılmış gollerdir. Orada kalite devreye giriyor ama bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. Maç maç düşünüyoruz. Yarınki maçta nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Bizim takımımız bu tip baskılara alışık." dedi.

AKE VE SKRINIAR'A ÖVGÜ

Kartal, savunma hattında görev yapan Nathan Ake ve Milan Skriniar'ın uyumundan da memnun olduğunu dile getirdi.

Ake'nin kariyerine ve profesyonelliğine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı, büyük başarıları var. Çok profesyonel bir oyuncu ve kaliteli bir insan. Skriniar ile çok iyi ikili oldular. Uyumlu şekilde oynuyoruz, geriden topu daha iyi oyuna sokabiliyoruz." diye konuştu.

'DAHA İYİ OLABİLECEĞİMİZ MESAFE VAR'

Takım savunmasının yalnızca savunmacılardan ibaret olmadığını vurgulayan Kartal, "Takım savunması bizim önden başlar. Ön taraftaki oyuncuların kompakt duruşuyla şu ana kadar işler iyi gidiyor. Daha yolumuz var, daha iyi olabileceğimiz mesafemiz var." ifadelerini kullandı.