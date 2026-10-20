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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

NATHAN AKE'NİN MR'I ÇEKİLECEK

Kartal, karşılaşmada sakatlanan Nathan Ake'nin durumuyla ilgili, "Nathan Ake'de çok ufak çekme oldu adelede... MR'ı çekilecek, bakalım yırtık var mı, yok mu... Sağlık ekibi açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.

İSTİFA TEZAHÜRATLARINA YANIT

Maç sonunda tribünlerden yükselen istifa tezahüratlarına da değinen Kartal, "İstifa tezahüratları... Futbolda bunlar var. Keşke olmasaydı. Biz önümüze bakıyoruz. Derbi maçı var, kazanırız. Sonra tekrar maçlar var. Kazanırız, taraftarımızla barışırız. Bunlar olan şeyler" dedi.

Galatasaray derbisine ilişkin ise Kartal, "Biz büyük takımız, Fenerbahçe'yiz... Derbilere alışığız. Galatasaray maçını kazanmak için oraya gideceğiz" ifadelerini kullandı.