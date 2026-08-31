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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Archie Brown, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Lyon karşısında alınan sonucun takıma özgüven kazandırdığını belirten Brown, Samsun'da daha farklı bir skorla kazanabileceklerini söyledi.

'4-5 ATABİLİRDİK'

Karşılaşmayı değerlendiren Archie Brown, "Tanrıya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz." dedi.

Kaçırdığı gol fırsatlarına da değinen İngiliz futbolcu, "Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA DERBİ MESAJI

Brown'a maçın ardından Fenerbahçe'nin sıradaki önemli karşılaşmalarından Beşiktaş derbisi de soruldu.

25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek, "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır." cevabını verdi.