Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kendilerinden daha güçlü bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, takımındaki eksiklere dikkat çekerken skor konusunda da dikkat çeken bir itirafta bulundu.

'FENERBAHÇE FARK YAPABİLİRDİ'

Yıldırım, "Fenerbahçe bizden çok üstün takım. Bizim rakibimiz de değil. Bizim 7 sakatımız vardı. 6'sı ilk 11 oyuncusuydu." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un karşılaşmaların başlangıcında yaşadığı probleme de değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Elimizden gelen mücadeleyi verdik ama Göztepe maçındaki gibi 3. dakikada gol yedik. Samsunspor'un maç başında gol yeme alışkanlığını sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım. Gerekeni yapması lazım. Bu kadar eksikle Fenerbahçe'ye direndik. Marius sakattı, Fatih sakatlandı. Biz 2-0 ile ucuz kurtulduk. Fenerbahçe fark yapabilirdi."

'TÜRKİYE GERÇEK SAMSUNSPOR'U GÖRECEK'

Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik eden Yıldırım, "Onların amacı Aziz Başkan ile şampiyon olmak. Hedefleri var. Bizim hedefimiz 5'inci, 6'ncı, 7'nci olmak. Samsunspor'un ölüsü ilk 8'de olur. Sakatlar geldiğinde başka bir Samsunspor olacağız. Milli aradan sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u görecek." dedi.

'HOCAM İLE ANLAŞAMIYORUZ'

Transfer çalışmalarına da değinen Yüksel Yıldırım, teknik direktörle stoper konusunda görüş ayrılığı yaşadıklarını açıkça dile getirdi.

"Hocam ile anlaşamıyoruz açık söyleyeyim. Hoca tecrübeli stoper istedi. Ben de 4 tane gencecik pırıl pırıl stoperimiz var dedim. Bu 4'lüyle ligi bitiririz." diyen Yıldırım, yabancı kontenjanının transfer çalışmalarını etkilediğini söyledi.

FORVET TRANSFERİ BOREVKOVIC'E BAĞLI

Yıldırım, transfer döneminin kalan bölümü için de net bir mesaj verdi. Nikola Borevkovic'in ayrılması halinde forvet transferi yapacaklarını belirten Yıldırım, "Bir tane gidecek oyuncu Borevkovic. Onu gönderebilirsek forvet alacağız. Gönderemezsek artık transfer bizim için bitti sayılır." sözleriyle transfer planını açıkladı.