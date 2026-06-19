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Sarı-lacivertli kulüp, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanan Kartal, yaptığı açıklamada taraftar desteğiyle şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

Daha önce 2014-2015, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında görev yapan Kartal, böylece Fenerbahçe’de dördüncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Yeni dönemde kadro yapılanması merak konusu olurken gözler yeniden oyuncu tercihine çevrildi.

Kartal döneminin öne çıkan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci, 2023-2024 sezonunda 46 maçta 18 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

Fanatik’te yer alan bilgilere göre, Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen milli futbolcunun, Kartal’ın göreve başlamasıyla birlikte yeniden Fenerbahçe kadrosuna katılması bekleniyor.

Tedesco ile yaşadığı sorunların ardından sezon ortasında Kasımpaşa’ya kiralanan İrfan Can Kahveci, şu anda A Milli Takım ile Dünya Kupası sürecinde bulunuyor.

İsmail Kartal’ın, performansını yükselttiği oyuncu ile yeniden çalışmak istediği ve bu talebini futbol direktörü Oğuz Çetin’e ilettiği belirtildi.

2026 FIFA Dünya Kupası sonrası oyuncunun Fenerbahçe’ye dönerek takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.

Kasımpaşa’da 16 maçta görev alan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi ise 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor.