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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) geçtiğimiz günlerde istifa eden İsmail Cinoğlu, YENİ Parti’ye üyelik hazırlığı yaptığı süreçte “Çerçeve Yasa”ya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Cinoğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in düzenlemeye yönelik tutumuna tepki göstererek partiye katılmayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından “Tarihin doğru tarafında durmak” başlığıyla değerlendirmede bulunan Cinoğlu, söz konusu sürecin ne olduğu ve nereye varacağı konusunda ikna olmadığını belirterek, “Çerçeve Yasa” sürecini doğru bulmadığını ifade etti.

“BU SÜRECE KATILMIYORUM”

YENİ Parti’ye üye olmaya hazırlandığını belirten Cinoğlu, yasaya “evet” denilmesinin siyasi yaşamı boyunca savunduğu değerlerle bağdaşmadığını kaydetti.

Cinoğlu açıklamasında, “Yeni partimize üye olmaya hazırlanırken, bu süreçte yasaya ‘EVET’ denilmesini; hayatıma, inancıma, mücadeleme ve yıllardır savunduğum değerlere aykırı ve kabul edilemez buluyorum” ifadelerini kullandı.

Siyasetin makam ve koltuk için değil, inanılan değerler doğrultusunda yapılması gerektiğini vurgulayan Cinoğlu, süreci benimsemediği halde bulunduğu konumu korumak adına sessiz kalanlara da eleştiride bulundu.

“BELKİ BAŞKA BİR GÜN, BAŞKA BİR ZEMİNDE YENİDEN BULUŞURUZ”

Geçmişte Doğru Yol Partisi’nde (DYP) siyaset yapan ve yaklaşık 10 yıl CHP çatısı altında siyasi yaşamını sürdüren Cinoğlu, bugüne kadar birlikte çalıştığı partililere teşekkür etti.

Siyasi yollarının ayrılmasına rağmen dostluklarının devam edeceğini belirten Cinoğlu, “Belki başka bir gün, başka bir zeminde yeniden buluşuruz” dedi.

YENİ Parti’ye ve burada siyaset yapacak isimlere başarılar dileyen Cinoğlu, açıklamasını, “Bizden, benden buraya kadar. Tarihin doğru tarafında durmak dileğiyle…” sözleriyle tamamladı.

DEMOKRAT PARTİ’YE Mİ DÖNECEK?

Cinoğlu’nun YENİ Parti’ye katılmama kararı ve geçmişte DYP çatısı altında siyaset yapmış olması, bundan sonraki siyasi adresinin ne olacağı sorusunu da gündeme getirdi. Cinoğlu ise açıklamasında herhangi bir siyasi partiye katılacağı yönünde bilgi vermedi.

Öte yandan İsmail Cinoğlu’nun babası merhum Mustafa Cinoğlu, 1994-1999 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.