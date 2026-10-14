Azerbaycan'da hükümet öğretmen ve öğrencilerin kıyafet kurallarıyla ilgili yeni düzenleme kararları aldı. Alınan karara göre, öğretmen ve öğrencilerin okula başörtüsüyle girmesi yasaklandı. Azerbaycan hükümeti tarafından alınan kararı sonrası bazı öğrenciler ve öğretmenler durumu protesto etti. Türkiye'den de okullarda başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin tepkiler yağdı.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri başörtüsü meselesi nedeniyle yapılan açıklamalarla gergin bir atmosfere büründü. İki ülke arasında son günlerde kamuoyuna yansıyan tartışmalar, Bakü’de iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi’nin (YAP) AK Parti’yi doğrudan hedef alan açıklamasıyla yeni bir aşamaya taşındı ve gerilim arttı.

Başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasına Türkiye’den gelen tepkiler, Azerbaycan’ın İsrail’le ilişkilerine yönelik eleştiriler ile birleşti.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, Azerbaycan’da yaşanan başörtü yasağı ve Türkiye’de bu yasağa karşı verilen tepkiler hakkında YENİÇAĞ'dan Baran Yalçın'a önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cengiz, iki ülke arasındaki stratejik ve kardeşçe ilişkilerin zedelenmek istendiğine vurgu yaparak provokatif eylemlere karşı sağduyu çağrısında bulundu.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinin en üst seviyesinde bulunduğuna dikkat çeken İsmail Cengiz, buna karşın son dönemde öne sürülen iddiaların ve atılan adımların iki kardeş ülke arasında husumet yaratmayı amaçlayan provokasyonlar barındırdığına vurgu yaptı.

’AYNI COĞRAFYANIN ÇOCUKLARIYIZ, ANCAK FARKLI REALİTELERE SAHİBİZ’

İki ülkenin sarsılmaz bağlarına vurgu yapan Cengiz, devletlerin kendi jeopolitik ve tarihi gerçeklikleri çerçevesinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek "Evet, biz kardeşiz, soydaşız. Yataklarımız bir, aynı coğrafyadayız belki ama yorganlarımız farklı. Bulunduğumuz konum itibarıyla sorunlarımız başka, hedeflerimiz başka. Güvenlik endişeleri bambaşka şekillerde gelişiyor; ona uygun davranmak lazım” sözlerini sarf etti.

Azerbaycan’ın yakın tarihine de vurgu yapan Cengiz, ülkenin yaklaşık bir asra yakın Sovyetler Birliği geçmişine sahip olduğunu hatırlatarak, bu durumun toplumsal ve idari refleksler üzerinde hâlâ etkili olduğunu ifade etti.

‘ONLARIN ÇIKARLARINI VE KONUMLARINI DÜŞÜNEREK HAREKET ETMELİYİZ’

Cengiz, “30-35 yıldır Türk cumhuriyetleri kendine gelebilmiş değil, yavaş yavaş geliyor. Dolayısıyla onlardan onları üzmeyecek şekilde davranmak gerekir. Onların çıkarlarını ve konumlarını düşünerek hareket etmeliyiz" dedi.

‘BAKÜ'DE TÜRKİYE ELÇİLİĞİ ÖNÜNDE EYLEM YAPILSA HOŞNUT KALIR MIYIZ?’

Türkiye’de bazı çevrelerin kışkırtmalarıyla Azerbaycan temsilcilikleri önünde gerçekleştirilen protestoları "son derece üzücü ve yanlış" olarak değerlendiren Cengiz, diplomatik misyonlar önündeki gösterilere izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Cengiz, "İstanbul’da, Ankara’da Azerbaycan elçiliği ve konsolosluğunun önünde gösteri yapılması veya buna izin verilmesi bence hoş bir durum değil. Düşünebiliyor musunuz? Aynı şeyi Bakü’de Türkiye elçiliği önünde yapsalar, biz hoşnut kalır mıyız? Kalmayız. Azerbaycan buna izin verir mi? Asla izin vermez. Bizim de izin vermememiz gerekir idi, ama maalesef göz yumduk” dedi.

‘KARDEŞLİK BAĞLARINI BALTALAMAYA YÖNELİK ÇABALARA KARŞI UYANIK OLMALIYIZ’

İki ülke arasındaki dostluğu ve müttefikliği zedelemeye yönelik her türlü niyetin ve eylemin farkında olduklarını ifade eden İsmail Cengiz, hükümet kanadında daha hassas ve korumacı politikalar izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

‘BUNUN ARKASINDAKİ NİYETLERİ BİLİYORUZ’

Cengiz, "Şu anda kardeşlik ilişkilerini baltalamaya yönelik yoğun çabalar var. Bunun arkasındaki niyetleri biliyoruz. Hükümet olarak kardeşlik ilişkilerimizi baltalamaya çalışan her türlü provokatif eyleme ve eylemcilere kesinlikle izin vermemeliyiz” sözlerini sarf etti.