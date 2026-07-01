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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih, orta saha hattını Ismael Saibari ile güçlendirdi.

Alman devi, 24 yaşındaki Faslı futbolcunun transferini resmen duyurdu.

55 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bayern Münih'in, Ismael Saibari transferi için PSV Eindhoven'a 55 milyon euro bonservis bedeli ödediği açıklandı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Saibari, Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni transferin, 2026-2027 sezonunda Alman ekibinin orta saha rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.