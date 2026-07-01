Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih, orta saha hattını Ismael Saibari ile güçlendirdi.

Alman devi, 24 yaşındaki Faslı futbolcunun transferini resmen duyurdu.

Ismael Saibari resmen Bayern Münih'te - Resim : 1

55 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bayern Münih'in, Ismael Saibari transferi için PSV Eindhoven'a 55 milyon euro bonservis bedeli ödediği açıklandı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Saibari, Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni transferin, 2026-2027 sezonunda Alman ekibinin orta saha rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.