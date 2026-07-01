Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak yağış gelecek

AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak yağış gelecek

AKOM, megakent sakinlerini yaklaşan meteorolojik değişim konusunda uyardı. Hafta boyunca etkili olan kavurucu çöl sıcakları, cumartesi günü yerini ani rüzgarlarla birlikte gök gürültülü sağanak yağışa bırakarak dereceleri hızla düşürecek.

Kaynak: Diğer
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AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak yağış gelecek - Resim: 1

Megakentte etkili olan ve normal değerlerin üzerinde kaydedilen 33 derecelik termometre değerleri, hafta sonunun ilk günüyle birlikte yerini gök gürültülü lokal yağışlar ile serin dalgaya teslim edecek.

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AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak yağış gelecek - Resim: 2

İBB verilerine göre, cumartesi gününden itibaren sıcaklık değerlerinde düşüş yaşanarak seviye 28 derecelere kadar inecek.

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AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak yağış gelecek - Resim: 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, temmuz ayının bu ilk gününe ait meteorolojik öngörüleri içeren bilgi notunu kamuoyuyla paylaştı.

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AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak yağış gelecek - Resim: 4

Rapora göre, kent genelinde günün erken saatlerinde 26°C civarında ölçülen ısının, gün ortasında 33°C seviyesine kadar tırmanması öngörülüyor.

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AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak yağış gelecek - Resim: 5

Gün batımıyla beraber 25°C'ye gerilemesi beklenen bu değerlerin, gece saatlerinde ise 23°C civarında seyredeceği hesaplanıyor.

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AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak yağış gelecek - Resim: 6

Gün boyu kent sınırlarında herhangi bir yağış kütlesi öngörülmezken, hava akımının kuzeydoğu yönünden sert ve zaman zaman şiddetini artıracak şekilde (15-45 km/s) etkili olacağı, atmosferdeki nem miktarının ise yüzde 40 ile 85 skalasında seyredeceği bildirildi. Öte yandan kıyılardaki su sıcaklığının 23°C düzeyinde olduğu aktarıldı.

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AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak yağış gelecek - Resim: 7

HAFTA SONU İÇİN ÖNEMLİ UYARI: METEOROLOJİK DEĞİŞİM KAPIDA

Yapılan duyuruda, önümüzdeki günlerde (cumartesi harici) yağışlı bir sistemin görülmeyeceği ve genellikle açık, bol güneşli bir atmosferin kente hakim olacağı vurgulandı.

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AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak yağış gelecek - Resim: 8

Buna karşın, mevcut durumda 31-33°C bandında ilerleyen ve ortalamaların üstünde yer alan sıcaklık verilerinin, hafta sonunun başlangıcıyla birlikte 28°C ye gerileyerek bu kez olağan değerlerin de gerisinde kalacağı öngörülüyor.

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AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak yağış gelecek - Resim: 9
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