AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık düşecek gök gürültülü sağanak yağış gelecek

Gün boyu kent sınırlarında herhangi bir yağış kütlesi öngörülmezken, hava akımının kuzeydoğu yönünden sert ve zaman zaman şiddetini artıracak şekilde (15-45 km/s) etkili olacağı, atmosferdeki nem miktarının ise yüzde 40 ile 85 skalasında seyredeceği bildirildi. Öte yandan kıyılardaki su sıcaklığının 23°C düzeyinde olduğu aktarıldı.